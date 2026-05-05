CRBL și Olga Guțanu au împlinit doi ani de relație. Artistul a răspuns criticilor prin versuri

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 13:35
CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, au împlinit doi ani de relație. Cu acest prilej, artistul nu a ratat ocazia de a transmite un mesaj subliminal celor care i-au judecat relația din cauza diferenței de vârstă dintre ei. În postarea publicată în mediul online, cântărețul a precizat că, dincolo de cifre și de comentariile răutăcioase din exterior, ceea ce trăiesc ei este tot ce contează.

Artistul și partenera sa trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Recent, ei au împlinit doi ani de relație. Motiv pentru care, CRBL a postat un mesaj sincer pe rețelele de socializar. Cântărețul a explicat că legătura dintre el și iubita lui este mai presus de orice opinie din jur.

Replică acidă din partea lui CRBL

CRBL și Olga Guțanu au sărbătorit doi ani de relație pe 2 mai 2026. Cu această ocazie, artistul a ales să le transmită un mesaj celor care au criticat în mod repetat diferența de vârstă dintre ei, printr-o postare publicată în mediul online.

Tipic unui artist, CRBL a ales să posteze un text scurt, sub formă de versuri. Astfel, a vrut să arate că iubirea dintre el și partenera lui este mai puternică decât vorbele celor din jur.

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta/ Dar când ne privim, dispare vârsta/ Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim/ N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim’, sunt versurile scrise de artist la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Relația celor doi nu a fost văzută cu ochi buni încă de la început

În urmă cu ceva timp, Olga Guțanu și CRBL au vorbit despre modul în care au făcut față valului de critici apărut la începutul relației. Cei doi au fost intens comentați și contestați în momentul în care a devenit public faptul că formează un cuplu.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut sa ne afișăm, nu am putut să ieșim.

Nu am putut sa stam de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe „prieteni style’, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi”, a relatat CRBL în emisiunea „Cu ochii pe insulă”.

