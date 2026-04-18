Ce salariu are o bonă în România. Cât câștigă lunar, de fapt

Tot mai multe familii aleg să apeleze la bone pentru îngrijirea copiilor, pe fondul unui program tot mai aglomerat și al lipsei alternativelor accesibile. În ultimii ani, a crescut și numărul celor care aduc femei din străinătate, în special din Asia, diferențele salariale dintre acestea și bonele locale devenind un subiect tot mai discutat.

Creșterea costului vieții și insuficiența locurilor în creșele și grădinițele de stat au dus la o majorare semnificativă a tarifelor pentru serviciile de îngrijire a copiilor.

Ce salariu are o bonă în România

În unele cazuri, veniturile unei bone au crescut chiar și cu 20% într-un singur an, ajungând la sume care depășesc 6.000 de lei lunar pentru un program complet. Pentru multe familii, aceste costuri sunt greu de susținut, motiv pentru care părinții încearcă să se organizeze cu ajutorul rudelor sau să lucreze de acasă, adaptându-și programul în funcție de nevoile copiilor.

Există însă și părinți care preferă o soluție mai stabilă și aleg bone din afara țării, mai ales din Filipine sau Indonezia. Acestea sunt apreciate pentru disponibilitatea lor de a locui cu familia și de a se ocupa nu doar de copii, ci și de unele sarcini casnice. În plus, multe dintre ele au experiență internațională și pot contribui la dezvoltarea copiilor, inclusiv prin expunerea la limba engleză.

Diferențele de cost sunt un factor important în această alegere. În timp ce o bonă locală poate solicita sume ridicate pentru un program de opt ore, o bonă venită din Asia acceptă, de regulă, un salariu mai mic, dar oferă o disponibilitate extinsă pe parcursul întregii zile.

În același timp, aceste persoane consideră condițiile de muncă avantajoase și sunt tot mai căutate. Veniturile lor variază în funcție de responsabilități și de numărul de copii, dar pot ajunge până la echivalentul a aproximativ o mie de euro lunar.

