Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă

România a început în ultimii ani să atragă tot mai mulți muncitori veniți din Asia. Situația nu este una surprinzătoare. Multe dintre joburile care nu mai sunt considerate atractive pentru români sunt, în schimb, bine plătite pentru cei care vin din afara țării. Printre cele mai comune domenii în care aceștia lucrează se numără curieratul și serviciile de salubritate.

Un livrator Glovo, originar din Pakistan, a oferit recent un interviu în care a vorbit despre veniturile sale săptămânale și despre suma pe care reușește să o trimită lunar familiei din țara natală. Totodată, acesta a povestit și cum arată viața lui în România. El a descris experiența de adaptare și condițiile de trai de aici.

Câți bani câștigă un livrator Glovo

Tot mai mulți muncitori asiatici aleg să vină în România, atrași de salariile considerabil mai mari decât cele din țările lor de origine. Din acest motiv, ei ocupă adesea locuri de muncă mai puțin căutate de români, precum cele din livrări sau salubritate.

Veniturile lor pot varia de la o lună la alta, însă mulți dintre ei reușesc să câștige sume consistente. Spre exemplu, un livrator Glovo, originar din Pakistan, ajunge să încaseze între 1.500 și 2.000 de lei pe săptămână. Ceea ce, cumulat lunar, reprezintă un venit atractiv în comparație cu salariile din țara sa natală.

La un simplu calcul, dacă muncitorul câștigă circa 1.750 de lei/ săptămână, practic într-o lună, respectiv 4 săptămâni și jumătate, acesta reușește să obțină sumă de 7.875 lei/ lună net.

Mai mult, el a susținut că, pe lângă cheltuielile zilnice, cum ar fi hrana, reușește să trimită bani și familiei sale. Din venitul său, livratorul reușește să trimită aproape 600 de lei în Pakistan, fiind o sumă decentă pentru un trai din această țară.

„Uneori câștig în jur de 1.500 lei, dar ajung să iau și vreo 2.000 de lei. Nu mă plâng, e foarte bine”, a declarat livratorul, pentru replicaonline.ro.

Cât despre traiul din România, muncitorul asiatic susține că este unul bun. El a mărturisit că oamenii cu care a interacționat de-a lungul timpului au fost politicoși cu el.

Situația evidențiază un contrast puternic între cei care vin din afara țării și reușesc să se adapteze rapid la oportunitățile de muncă, și mulți dintre localnici, care se confruntă în continuare cu dificultăți legate de nivelul veniturilor și condițiile de trai.

