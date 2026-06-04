Cântăreața Cassie Ventura ar fi părăsit Statele Unite după ce a depus mărturie în procesul lui Sean „Diddy” Combs din vara trecută, potrivit unor documente obținute de presa americană.

Artista, care a depus mărturie timp de patru zile, în calitate de martor-cheie în procesul privind acuzațiile de infracțiuni sexuale împotriva lui Diddy, a depus luna trecută o cerere de schimbare a jurisdicției într-un proces aflat în desfășurare cu fosta escortă Clayton Howard, potrivit Fox News.

Cassie Ventura nu mai locuiește în SUA

Cassie, în vârstă de 39 de ani, este una dintre persoanele menționate într-un proces intentat de Howard anul trecut, în care acesta a susținut că a fost supus „exploatării sexuale, traficului și abuzului” timp de 10 ani, din partea lui Diddy și a fostei sale iubite.

În cererea depusă pe 1 mai, Cassie a argumentat că procesul intentat de Howard ar trebui mutat din instanțele din California către o instanță din New York, unde au fost deja depuse zeci de plângeri similare împotriva lui Diddy.

„Reclamantul este rezident în New Jersey și poate călători cu ușurință în New York City. Doamna Ventura nu mai locuiește în Statele Unite, însă este mai convenabil pentru ea să călătorească în New York decât în California. Ambii pârâți sunt înregistrați în statul New York. După cum s-a menționat mai sus, multe dintre faptele relevante au avut loc în New York City, iar peste douăzeci de procese civile legate de presupusele fapte ale lui Combs, multe dintre ele implicând aceleași aspecte factuale și juridice, sunt în prezent pe rol în instanțele federale din New York, iar altele au fost depuse în instanțe statale din New York”, se arată în documentele depuse în instanță.

Cassie, victima lui P. Diddy

Fosta iubită a lui Diddy a depus mărturie în mai 2025 cu privire la presupusele abuzuri pe care susține că le-ar fi suferit din partea rapperului. Cassie a declarat că ar fi fost agresată fizic și constrânsă să participe la evenimente în cadrul cărora ar fi fost forțată să aibă relații intime cu o escortă masculină, în timp ce Diddy ar fi fost prezent.

Ea a mai susținut că a urmat tratament de specialitate și terapie pentru traumă la începutul anului 2023, după ce ar fi experimentat episoade de stres și amintiri traumatice în timpul filmărilor unui videoclip muzical.

Cassie a declarat, de asemenea, în instanță că ar urma să primească aproximativ 10 milioane de dolari din partea hotelului InterContinental, locul unui incident din 2016 în care susține că a fost agresată de Diddy într-un hol al clădirii, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători în New York

Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare