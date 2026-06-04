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Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 iunie, de la ora 19.00

De: Redacția CANCAN 04/06/2026 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 5 iunie, de la ora 19.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 5 iunie, de la ora 19.00
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Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Dan Dungaciu, Ion Cristoiu, Gen (R) Silviu Predoiu, Gen (R) Virgil Bălăceanu, Gen (R) Dorin Toma, Toni Neacșu, Daniela Stanciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

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