S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți

De: Elisa Tîrgovățu 31/03/2026 | 20:05
S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți
S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți / Sursa foto: Pexels

Veniturile angajaților bisericești continuă să stârnească interes în rândul românilor, mai ales în contextul creșterii generale a prețurilor. Dascălul, care asistă preotul în timpul slujbelor și joacă un rol esențial în desfășurarea lor, rămâne adesea în umbră.

În 2026, salariul său a înregistrat o ușoară creștere față de anii anteriori, însă nivelul remunerației rămâne modest în comparație cu alte domenii profesionale.

Ce salariu obține un dascăl în 2026

Dacă în 2022 un dascăl primea în jur de 2.000 de lei net lunar, în 2026 venitul său a urcat, în medie, la aproximativ 2.500–3.000 de lei net. Această creștere se datorează, în principal, majorării salariului minim și ajustărilor salariale implementate în sectorul bisericesc.

Totuși, aceste sume nu sunt identice în întreaga țară. Venitul unui dascăl depinde de parohie, de numărul de enoriași și de resursele financiare ale bisericii. În orașe sau în parohiile mai mari, acesta poate ajunge chiar la 3.200 de lei, pe când în mediul rural salariile rămân adesea mai aproape de nivelul minim.

Remunerația unui dascăl

Salariul unui dascăl nu provine exclusiv dintr-o sumă fixă lunară. Acesta este completat din mai multe surse, motiv pentru care venitul este ușor variabil.

Pe lângă banii de bază, dascălii pot obține sume suplimentare din donații, contribuții ale enoriașilor sau din participarea la diverse slujbe religioase, precum botezuri, cununii sau înmormântări. În unele situații, aceste venituri pot adăuga câteva sute de lei în plus la salariul lunar.

Totodată, experiența și vechime pot influența nivelul veniturilor. Dascălii mai experimentați, care au o pregătire muzicală sau teologică mai solidă, pot fi mai bine remunerați.

Cu toate majorările din ultimii ani, venitul unui dascăl rămâne relativ modest, mai ales în contextul creșterii costului vieții. Alimentele și transportul au crescut substanțial, iar salariul nu pare să țină pasul cu aceste schimbări.

În multe cazuri, dascălii aleg să aibă și alte surse de venit sau activități suplimentare pentru a-și completa bugetul lunar. În mediul rural, acest lucru este și mai evident, unde oportunitățile financiare sunt mai limitate. Chiar și așa, mulți dintre ei aleg această profesie pentru apropierea de biserică, nu din motive financiare.

