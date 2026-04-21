Amna, vacanță cu reguli clare pentru fiul ei. Ce program strict urmează: „Dacă scap o dată, a doua zi sunt în armată!”

Vacanțele sunt pentru majoritatea dintre noi sinonime cu relaxare și satisfacerea poftelor, căci unde nu-i stres, e loc și de festin. Majoritatea dintre vedetele din România abia așteaptă să se îmbrace în avion și să scape de griji și taskuri zilnice. Însă nu toate vedetele merg pe această rețetă, căci Amna, spre exemplu, este excepția de la regulă. Artista nu lasă garda jos nici măcar când schimbă decorul, iar vacanțele ei sunt mai degrabă o disciplină dulce-amară decât o relaxare totală. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, vedeta ne-a vorbit despre cea mai recentă escapadă, care a avut loc imediat după sărbători, însă în care nu și-a schimbat deloc programul. Cu aplicație de numărat calorii, voința de fier și programul strict, așa a pornit la pas vedeta, alături de fiul ei, David, care vrea, nu vrea, este nevoit să-i urmeze programul strict mamei lui.

Amna este una dintre cele mai apreciate artiste din România și nu doar vocea o recomandă, ci și stilul de viață impecabil. Cu o siluetă de invidiat și o ambiție de neclintit, artista trage zilnic pentru a se menține în formă maximă. Pilates, box și cardio, sunt doar câteva dintre „armele” ei în lupta cu kilogramele. Iar disciplina nu ia pauză nici măcar în vacanță. Ce spune însă fiul ei despre toată treaba asta, dar și ce o determină pe vedetă să aibă așa voință de fier, aflăm de la ea.

Amna, program strict și în vacanța cu fiul ei: „Vrea, nu vrea, merge cu mine”

Amna s-a întors recent dintr-o vacanță de vis în Spania, acolo unde a reușit să îmbine timpul petrecut alături de familie cu nevoia de a-și reîncărca bateriile. Vedeta a ales o zonă liniștită în care să se relaxeze, departe de taskurile și agitația de la noi.

„Am fost plecată în Spania, am petrecut inclusiv sărbătorile acolo. Mi-am încărcat bateriile și am început să muncim. În Spania am stat cu familia, am petrecut sărbătorile cu cei apropiați, și am mai rămas acolo să ne încărcăm bateriile. Am fost să prindem forțe proaspete. Lui David îi place foarte mult acolo. Avem mulți prieteni, cunoștințe, sigur că da. Eu stau la plajă pe un prospop, nu figuri, nu cheltuim mulți bani, doar eu, marea și copilul. Am nevoie de deconectarea asta pentru că în România, oricât zic eu că stau să mă relaxez în țară, nu reușesc. Acolo avem teren de fotbal pentru David, dau și eu cu piciorul în minge pentru el. Nu mai suport agitația, dar nu vreau să stau la soare și atât. Noi mergem în Alicante, o zonă de bătrâni și turiști. Nu aș merge în Barcelona, am fost acolo, dar era extrem de aglomerat, nu îmi place aglomerația”, a mai spus Amna pentru CANCAN.RO.

Amna spune că atunci când vine vorba de cazare, ea nu pune pe primul loc luxul sau hotelurile de cinci stele, ci caută o singură facilitate: Artista vrea ca orice hotel în care este cazată să aibă sală de fitness.

„Eu oriunde merg, am grijă să fie la hotelul respectiv și o sală. Chit că e vacanță, eu nu simt că mă duc la muncă dacă plec la sală, face parte din viața mea sportul. Fac întotdeauna sport. Facem minimum 13.000 de pași, ori merg la sală. David, vrea, nu vrea, merge cu mine să vizităm. În Spania am făcut 13.000 de pași zilnic, sunt mândră că nu m-am întors cu niciun kilogram în plus, eu am grijă la treaba asta. Mie mi se părea că m-am îngrășat, eram stresată, dar erau doar muschii înordați”, mai spune artista.

„Dacă scap o dată, a doua zi sunt în armată!”

În plus, Amna nu ia pauză de la regim niciodată și are chiar o aplicație în care își numără toate caloriile pentru a se asigura că nu depășește doza recomandată. Vedeta este conștientă că totul ține de consecvență, astfel că nu poate lăsa garda jos niciodată.

„Întotdeauna îmi număr caloriile, am aplicație, Chat-gpt-ul e prietenul meu cel mai bun când vine vorba de dietă. Și întotdeauna îi povestesc ce mănâncca să nu depășesc un anumit număr de calorii. Nu am fost o persoană norocoasă care să aibă un corp suplu. Nu, am muncit tot timpul și cumva nu-mi pare rău, eu cred că oamenii care muncesc să fie în formă, reușesc să fie mult mai mult în formă decât cei care se nasc cumva supli, dar nu știu ce înseamnă disciplina și efortul”, a mai declarat ea pentru CANCAN.RO.

Într-un final, ca să spargă toate miturile și clișeele, Amna ne-a mai dezvăluit că în cazul ei nu există să pună kilograme pe ea când se află într-o relație. Cu toate că recunoaște că mai poftește și ea la una, alta, vedeta alege să se abțină, iar sportul este literă de lege orice ar fi, ca-n armată.

„Într-o relație fericită, în teorie, femeile se îngrașă. La mine nu este cazul, pot să fie 10 relații, nu una, și tot o să am grijă să îmi număr caloriile. Nu există! Dacă scap o dată, a doua zi, înapoi în armată. Am fost în mai multe perioade ale vieții mele umflată sau mai grasă și atunci prefer să mă abțin pentru că este mult prea scump prețul”, a mai spus artista.

