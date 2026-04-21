Ce ar fi făcut, de fapt, Gina Chirilă dacă nu era model. Meseria la care nimeni nu s-ar fi gândit: „Am studiat asta și m-a atras mereu”

De: Luciana Popescu 21/04/2026 | 13:25
În spatele imaginii impecabile și al aparițiilor atent construite, Gina Chirilă ascunde o poveste despre muncă, disciplină și alegeri făcute cu grijă. Deși din exterior totul pare ușor și natural, realitatea este cu totul alta, iar ea recunoaște că drumul nu a fost deloc simplu. De-a lungul timpului, a fost o prezență foarte vizibilă în showbiz-ul românesc, fie pentru subiectul fostei sale căsnicii cu Bogdan Vlădău, cu care are și o fetiță pe nume Katia, fie pentru reușitele sale profesionale. Pe lângă cariera din modelling, Gina Chirilă și-a construit și o comunitate solidă în mediul online, unde inspiră zilnic prin ținutele sale, stilul de viață echilibrat și autenticitatea de care dă dovadă. Fiecare apariție este atent gândită, iar colaborările cu diverse branduri îi confirmă statutul de influencer de top. CANCAN.RO i-a lansat frumoasei blondine provocarea întrebărilor, iar vedeta TV a răspuns cu drag. În rândurile de mai jos o veți cunoaște pe Gina Chirilă, omul din spatele unei imagini aparent angelice.

În spatele fiecărui om se află o poveste, iar astăzi vă dezvăluim detalii mai puțin știute despre nimeni alta decât Gina Chirilă, care a reușit să cucerească unele dintre cele mai importante podiumuri de modă din lume. Am pregătit o serie de întrebări speciale pentru frumoasa influenceriță, iar cu această ocazie am avut șansa să o cunoaștem mai bine, de la parcursul său în viață până la persoana pe care o admiră cel mai mult.

Gina Chirilă, interviu fără perdea- sursa- social media

Gina Chirilă, secretul unei cariere de succes, „Am muncit mult și am trecut prin multe etape până să ajung aici”

De mai multe ori, Gina Chirilă s-a lovit de prejudecăți. Mulți oameni sau internauți au arătat-o cu degetul și au spus că a ajuns unde este astăzi, în lumea modelingului internațional, doar pentru că este o femeie superbă. Gina infirmă acest aspect și ne-a mărturisit că în spatele carierei sale se află un drum plin de muncă și provocări.

CANCAN.RO: Care este un lucru pe care îl crede lumea despre tine, dar este complet fals?

Gina Chirilă: Că lucrurile au venit ușor pentru mine. În realitate, am muncit mult și am trecut prin multe etape până să ajung aici.

Gina Chirilă, secretul din spatele unei cariere de succes/ Sursa foto: Instagram

CANCA.RO: Dacă viața ta ar fi un titlu de film, cum ai vrea să se numească?

Gina Chirilă: Între vis și disciplină.

Pe parcursul acestor ani, Gina a primit mai multe oferte de colaborare care nu i-au făcut cu ochiul.

CANCAN.RO: Care este cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care ai primit-o?

Gina Chirilă: Am primit câteva propuneri care nu se potriveau deloc cu mine, dar am învățat să spun „nu” elegant și să rămân fidelă direcției mele.

Un alt aspect important din parcursul său este legat de modul în care privește deciziile din trecut. Gina nu vorbește despre regrete, ci despre lecții. Crede că fiecare etapă a condus-o exact acolo unde trebuie să fie astăzi, iar chiar și momentele mai dificile au avut rolul lor în formarea ei.

CANCAN.RO: Există un vis sau un proiect la care ai renunțat și încă regreți?

Gina Chirilă: Nu cred în regrete, cred că fiecare decizie m-a dus exact unde trebuia să fiu.

CANCAN.RO:Ai avut un moment în care ai vrut să renunți la cariera ta? De ce?

Gina Chirilă: Au fost momente dificile, ca în orice parcurs, dar nu m-am văzut renunțând, mai degrabă am învățat să mă adaptez și să merg mai departe.

Ce meserie ar fi ales Gina Chirilă dacă nu era model

Dacă nu ar fi ales drumul actual, Gina mărturisește că s-ar fi îndreptat către psihologie, domeniu care a atras-o mereu prin dorința de a înțelege oamenii, emoțiile și mecanismele interioare.

CANCAN.RO: Dacă nu aveai job-ul pe care îl ai azi, ce meserie ai fi ales?

Gina Chirilă: Probabil aș fi mers mai departe pe zona de psihologie, pentru că am studiat asta și m-a atras mereu înțelegerea oamenilor, a emoțiilor și a dinamicilor interioare. Cred că, într-un fel, și ceea ce fac acum are o componentă profund umană.

Dacă nu era model, Gina Chirilă ar fi vrut să fie psiholog/ Sursa foto: Instagram

În materie de inspirație, Gina o admiră pe Frida Kahlo pentru forța și autenticitatea ei, dar și pe Rosie Huntington-Whiteley pentru eleganța modernă și stilul impecabil.

CANCAN.RO: Care este persoana celebră pe care o urmărești constant și te inspiră?

Gina Chirilă: Mă inspiră foarte mult Frida Kahlo pentru forța și autenticitatea ei, iar când vine vorba de un stil vestimentar actual, îmi place mult de Rosie Huntington-Whiteley.

