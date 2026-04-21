Episod ciudat trăit de Gabriela Cristea pe stradă! Ce a pățit vedeta: „Eram leșinată”

De: Anca Chihaie 21/04/2026 | 14:41
O postare recentă făcută de Gabriela Cristea pe rețelele sociale a stârnit un val de reacții în rândul publicului, readucând în discuție deochiul. Vedeta a relatat o stare de rău apărută brusc, fără o explicație medicală evidentă, care a determinat-o să reflecteze asupra acestui fenomen despre care mulți români spun că l-au experimentat cel puțin o dată în viață. Iată ce a pățit vedeta!

Deochiul este adesea definit ca o influență negativă transmisă involuntar sau intenționat de o persoană, de regulă prin privire sau admirație excesivă. În credința populară, acesta poate provoca diverse simptome fizice și emoționale, iar metodele de „vindecare” includ rugăciuni, descântece sau perioade de odihnă. Deși nu există dovezi științifice care să susțină existența acestui fenomen, el continuă să fie prezent în convingerile multor oameni.

Gabriela Cristea a fost deochiată

Situația descrisă de prezentatoare a avut loc după o zi obișnuită petrecută în oraș. La întoarcerea acasă, aceasta s-a confruntat cu o senzație puternică de epuizare, amețeală și lipsă de energie, simptome care au determinat-o să se retragă imediat pentru odihnă. După o scurtă perioadă de repaus, însoțită de un moment de reculegere și rugăciune, starea ei s-a îmbunătățit semnificativ, revenind rapid la normal.

„Voi ce părere aveți despre deochi? Azi am avut ceva treabă prin oraș și când m-am întors acasă eram “leșinată”, fără să am ceva să pot să explic. M-am urcat în pat, pentru că simțeam că nu mă mai țin pe picioare și după un “Tatăl nostru” spus de Tavi și o jumătate de oră de odihnă, eram ca nouă. Voi credeți în deochi?

PS: sunt leșinată după machiajul ăsta, nu am putut să ratez să-mi fac măcar o poză”, a scris Gabriela Cristea.

Experiența a fost împărtășită online, unde a generat numeroase reacții din partea urmăritorilor. Mulți dintre aceștia au relatat episoade similare, descriind manifestări precum slăbiciune bruscă, greață sau o stare generală de disconfort, pe care nu au putut-o explica prin cauze obișnuite. În mod frecvent, astfel de stări sunt asociate în mentalul colectiv cu ideea de deochi, un concept prezent în tradițiile populare din România și din alte culturi.

„Da, am pățit-o și eu! Se lasă cu amețeli, vomă, lipsă totală de energie! Tatăl nostru de 9 ori, liniște profundă și somn dacă este posibil, măcar 30 de minute! Este un colaps inexplicabil!”, a comentat un internaut.

„Da… și eu am pățit o asemenea situație”, a scris o altă persoană. „Da , există deochi și există persoane care descântă și trece”, a mai scris cineva.

