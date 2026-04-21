Cât a ajuns darul de nuntă. Ce sumă trebuie să scoată din buzunar un cuplu care se duce la eveniment în 2026

Sezonul nunților se apropie. Organizarea evenimentului pe placul mirilor a ajuns să fie o provocare și asta pentru că prețurile au crescut semnificativ atât pentru meniu, cât și pentru locație sau muzică. Astfel, și darul devine mai mare.

Majoritatea nunților de anul acesta sunt deja programate. Mirii au trecut prin provocări uriașe din punct de vedere financiar. Meniul, locația și alegerea unei trupe sau a unui DJ a devenit mai complicată, pentru că prețurile au ajuns să fie mult mai mari. Prețul final al unui astfel de eveniment poate fi și de 50 de mii de euro. Din acest motiv, și nuntașii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru dar.

Cât este darul de nuntă în 2026

Cel mai fericit moment din viața oamenilor este fără doar și poate nunta. Unirea destinelor vine cu o încărcătură emoțională uriașă. Totuși, pe lângă asta se adaugă și presiunea organizării evenimentului. Organizarea nunții în 2026 a fost mult mai grea decât în anii trecuți. Costurile ridicate pentru meniu, locație și muzică au crescut foarte mult în ultimul timp. Pentru o petrecere cu 2.000 de invitați, de exemplu, mirii trebuie să plătească în jur de 50 de mii de euro. De asemenea, în acest an, odată cu toate scumpirile și darul de nuntă este mai mare. Specialiștii spun că darul minim este de 2.000 de lei pe cuplu, iar cel mediu este de 2.500 de lei pe cuplu.

Cu toate acestea, darul de nuntă este influențat de mai mulți factori. Printre ele se numără prețul meniului, locația evenimentului, relația cu mirii, dar și dacă participi singur sau cu partener la nuntă. În orașele mari, precum București, Cluj și Iași, darurile sunt mult mai mari decât media explicată de specialiști. Prețul pentru părinți și nași este din nou, mai ridicat. Dacă apropiații oferă 2.000-2.500 de lei, părinții trebuie să scoată din buzunar în jur de 5.000 de lei. Cei care trebuie să ofere mai mult sunt nașii, mai exact între 5.700 și 8.100 de lei. Frații invitați la nuntă trebuie să ofere mirilor între 2.700 și 3.900 de lei. Pe de altă parte, mătușile și unchii trebuie să ofere la o nuntă din 2026 în jur de 2.000 și 2.900 de lei.

