Prognoza meteo azi, 6 iunie 2026. Urgia se va dezlănțui în București și în restul țării! Vin iar vijelii, grindină și rafale puternice de vânt

Prognoza meteo azi, 6 iunie 2026. Vineri seara, România nu a scăpat de înnorări, averse și descărcări electrice. După o noapte cu temperaturi de 11 și 18 grade Celsius, românii se vor bucura de o zi de weekend călduroasă. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea în țară!
Pe timp de zi, meteorologii ANM susțin că vremea va fi instabilă. După-amiaza și noaptea vor apărea înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul se va intensifica, atingând viteze de 50 și 70 km/h. Pe alocuri vor fi vijelii, grindină de dimensiuni mici și medii în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea.
Ploile vor aduce o cantitate de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 de l/mp. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale: cele maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade Celsius.
Noaptea, în vestul, nordul, centrul și sudul țării va apărea ceață. Presiunea atmosferică va fi variabilă ziua, iar spre seară va crește.
Vremea va fi instabilă, cerul variabil și vor apărea înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și vijelii. Rafalele vor atinge 50 și 70 km/h și va cădea, din nou, grindină de dimensiuni mici și medii.
Cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat 30-40 l/mp. Temperaturile vor fi în scădere în Carpații Orientali. Vor fi 18 grade Celsius la Stâna de Vale, 19 la cota 1.500 m Sinaia, 19 la Păltiniș și 15 grade la Ceahlăul Toaca.
Vremea la malul Mării Negre va fi caldă, dar spre seară va deveni instabilă. Vor fi averse cu descărcări electrice, vânt puternic, posibile vijelii cu grindină. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30 l/mp.
Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 26 de grade Celsius și cele minime între 16 și 18 grade Celsius. Temperatura apei va avea 18-19 grade Celsius.
Sâmbătă, vremea va fi instabilă, cu cer variabil și înnorări accentuate după-amiaza și noaptea. Vor fi averse seara, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-55 km/h. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp. Temperatura maximă va atinge 28-29 de grade și cea minimă va coborî până la 15-17 grade Celsius.
CITEȘTE ȘI:
ANM schimbă prognoza. Furtunile se extind în weekend și lovesc mai multe zone din țară
Prognoză vară 2026 pe litoral. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche, potrivit meteorologilor Accuweather