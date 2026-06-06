Prognoza meteo azi, 6 iunie 2026. Urgia se va dezlănțui în București și în restul țării! Vin iar vijelii, grindină și rafale puternice de vânt

Prognoza meteo azi, 6 iunie 2026. Vineri seara, România nu a scăpat de înnorări, averse și descărcări electrice. După o noapte cu temperaturi de 11 și 18 grade Celsius, românii se vor bucura de o zi de weekend călduroasă. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea în țară!

Vremea de azi în România

Pe timp de zi, meteorologii ANM susțin că vremea va fi instabilă. După-amiaza și noaptea vor apărea înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul se va intensifica, atingând viteze de 50 și 70 km/h. Pe alocuri vor fi vijelii, grindină de dimensiuni mici și medii în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea.

Ploile vor aduce o cantitate de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 de l/mp. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale: cele maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade Celsius.

Noaptea, în vestul, nordul, centrul și sudul țării va apărea ceață. Presiunea atmosferică va fi variabilă ziua, iar spre seară va crește.

Vremea de azi la munte

Vremea va fi instabilă, cerul variabil și vor apărea înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și vijelii. Rafalele vor atinge 50 și 70 km/h și va cădea, din nou, grindină de dimensiuni mici și medii.

Cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat 30-40 l/mp. Temperaturile vor fi în scădere în Carpații Orientali. Vor fi 18 grade Celsius la Stâna de Vale, 19 la cota 1.500 m Sinaia, 19 la Păltiniș și 15 grade la Ceahlăul Toaca.

Vremea de azi pe litoral

Vremea la malul Mării Negre va fi caldă, dar spre seară va deveni instabilă. Vor fi averse cu descărcări electrice, vânt puternic, posibile vijelii cu grindină. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 26 de grade Celsius și cele minime între 16 și 18 grade Celsius. Temperatura apei va avea 18-19 grade Celsius.

Mamaia – 25 de grade ziua și 17 grade noaptea

Costinești – 23 de grade ziua și 17 grade noaptea

Neptun – 23 de grade ziua și 17 grade noaptea

Vama Veche – 24 de grade ziua și 16 grade noaptea

Vremea de azi în București

Sâmbătă, vremea va fi instabilă, cu cer variabil și înnorări accentuate după-amiaza și noaptea. Vor fi averse seara, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-55 km/h. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp. Temperatura maximă va atinge 28-29 de grade și cea minimă va coborî până la 15-17 grade Celsius.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca – temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar minima de 15 grade. Vântul va sufla cu 10 km/h. Va ploua moderat și precipitațiile vor atinge 8 mm.

– temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar minima de 15 grade. Vântul va sufla cu 10 km/h. Va ploua moderat și precipitațiile vor atinge 8 mm. Timișoara – maxima zilei va fi de 26 de grade și minima de 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și cerul va fi parțial înnorat.

– maxima zilei va fi de 26 de grade și minima de 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și cerul va fi parțial înnorat. Iași – temperatura pe timp de zi va fi de 23 de grade Celsius, iar pe timp de noapte 16 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua pe alocuri.

– temperatura pe timp de zi va fi de 23 de grade Celsius, iar pe timp de noapte 16 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua pe alocuri. Constanța – temperatura maximă va fi de 22 de grade, iar minima de 18 grade. Vântul va sufla cu 15 km/h.

– temperatura maximă va fi de 22 de grade, iar minima de 18 grade. Vântul va sufla cu 15 km/h. Craiova – maxima zilei va fi de 26 de grade și minima de 17 grade Celsius. Va ploua și precipitațiile vor atinge 2 mm. Vântul va sufla cu 10 km/h.

– maxima zilei va fi de 26 de grade și minima de 17 grade Celsius. Va ploua și precipitațiile vor atinge 2 mm. Vântul va sufla cu 10 km/h. Brașov – temperatura pe timp de zi va fi de 22 de grade Celsius, iar pe timp de noapte 12 grade Celsius. Va ploua moderat, precipitațiile vor atinge 10 mm și vântul va sufla cu 10 km/h, potrivit vremearomania.com.

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