Cât cere Valentin Sanfira pentru a cânta la o nuntă, în 2026. Cum i-a scăzut tariful, după divorțul de Codruța Filip

De: Anca Chihaie 29/03/2026 | 09:40
După ce Codruța Filip a făcut publică despărțirea de Valentin Sanfira, pare că artistul trece printr-o perioadă de schimbări importante, atât pe plan personal, cât și profesional. Relația lor, care părea solidă și echilibrată în fața publicului, s-a încheiat după opt ani de căsnicie, iar ruptura a atras atenția fanilor și a industriei muzicale.

În ultimele săptămâni, artistul a postat pe rețelele sociale mesaje și fotografii care lasă impresia că traversează o etapă emoțională delicată. (VEZI AICI) Deși despărțirea este dificilă, muzica rămâne pentru el un refugiu și o sursă de liniște, iar aparițiile sale la evenimente private continuă să fie foarte căutate.

În ceea ce privește tarifele pentru nunți în 2026, acestea variază în funcție de durata programului artistic:

Program scurt (45–60 minute): 2.000 – 3.000 €
Program mediu (2 reprize × 45 minute): 3.500 – 4.500 €
Program complet (toată nunta): 6.000 – 10.000 €

Până recent, tariful pentru programul complet era valabil numai în combinație cu Codruța Filip, fiind promovat ca o ofertă comună pentru evenimente mari. Acum, după ce partenera sa a anunțat că se separă și profesional, acest pachet nu mai este disponibil. Practic, pentru programul complet la nunți, onorariul lui Valentin Sanfira va fi mai aproape de limita inferioară de 6.000 €, decât de cea superioară, de 10.000 €.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO. 

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a fost oficializat după opt ani de viață împreună. În fața publicului, cei doi păreau uniți și echilibrați, însă realitatea din spatele reflectoarelor a fost diferită.

NU RATA – Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
Știri
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
Știri
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Florin Prunea, șocat când l-a văzut pe fostul jucător de la FCSB întreținând relații sexuale cu alt bărbat. „Era să cad sub masă”
Adevarul
Florin Prunea, șocat când l-a văzut pe fostul jucător de la FCSB întreținând...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gabriela Cristea și-a anunțat revenirea: „Hai cu mine într-o nouă călătorie”. În ce proiect va fi implicată și unde va putea fi urmărită?
Click.ro
Gabriela Cristea și-a anunțat revenirea: „Hai cu mine într-o nouă călătorie”. În ce proiect va...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”
Ileana Badiu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta TV: ”Recuperarea e dificilă”
Ce este Last Name și First Name în engleză. Care este numele și care este prenumele. Cum le deosebești
Ce este Last Name și First Name în engleză. Care este numele și care este prenumele. Cum le deosebești
Am întrebat Inteligența Artificială: Cine va câștiga Survivor 2026? Ce nume ne-a dat și de ce
Am întrebat Inteligența Artificială: Cine va câștiga Survivor 2026? Ce nume ne-a dat și de ce
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
Vezi toate știrile