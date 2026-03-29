Cât cere Valentin Sanfira pentru a cânta la o nuntă, în 2026. Cum i-a scăzut tariful, după divorțul de Codruța Filip

După ce Codruța Filip a făcut publică despărțirea de Valentin Sanfira, pare că artistul trece printr-o perioadă de schimbări importante, atât pe plan personal, cât și profesional. Relația lor, care părea solidă și echilibrată în fața publicului, s-a încheiat după opt ani de căsnicie, iar ruptura a atras atenția fanilor și a industriei muzicale.

În ultimele săptămâni, artistul a postat pe rețelele sociale mesaje și fotografii care lasă impresia că traversează o etapă emoțională delicată. (VEZI AICI) Deși despărțirea este dificilă, muzica rămâne pentru el un refugiu și o sursă de liniște, iar aparițiile sale la evenimente private continuă să fie foarte căutate.

Cât cere Valentin Sanfira pentru a cânta la o nuntă, în 2026

În ceea ce privește tarifele pentru nunți în 2026, acestea variază în funcție de durata programului artistic:

Program scurt (45–60 minute): 2.000 – 3.000 €

Program mediu (2 reprize × 45 minute): 3.500 – 4.500 €

Program complet (toată nunta): 6.000 – 10.000 €

Până recent, tariful pentru programul complet era valabil numai în combinație cu Codruța Filip, fiind promovat ca o ofertă comună pentru evenimente mari. Acum, după ce partenera sa a anunțat că se separă și profesional, acest pachet nu mai este disponibil. Practic, pentru programul complet la nunți, onorariul lui Valentin Sanfira va fi mai aproape de limita inferioară de 6.000 €, decât de cea superioară, de 10.000 €.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a fost oficializat după opt ani de viață împreună. În fața publicului, cei doi păreau uniți și echilibrați, însă realitatea din spatele reflectoarelor a fost diferită.

