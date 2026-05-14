Acasă » Știri » Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”

Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”

De: Simona Vlad 14/05/2026 | 23:11
Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, despre hate-ul primit. Sursă - social media.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Gabriela Lucuțar pregătește unul dintre cele mai neobișnuite proiecte românești despre lumea funeraliilor și ritualurile românești. „Regina Întunericului” a dezvăluit, la Dan Capatos Show, că joacă într-un film inspirat din înmormântări reale. Producția urmărește cinci ceremonii diferite, fiecare aparținând unei alte clase sociale din România. Gabriela Lucuțar spune că filmul este construit ca un documentar artistic. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Vedeta a explicat că filmul nu va semăna cu nimic realizat până acum în România. În centrul poveștii apar cinci bocitoare, fiecare prezentă la înmormântări complet diferite. Gabriela Lucuțar susține că filmul are șanse să ajungă chiar și la festivaluri internaționale importante. Vezi emisiunea integrală aici!

„Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu. Personajele principale sunt cinci bocitoare. Nu sunt cinci episoade, sunt cinci înmormântări diferite și fiecare spune altceva despre oamenii implicați. Filmul se vrea să ajungă la Cannes și cred că va fi ceva genial.”

Gabriela Lucuțar a povestit că proiectul arată întreg procesul unei înmormântări, de la început până la final. În film apar tipologii diferite de familii, de la oameni simpli până la persoane foarte bogate.

„În aceste cinci înmormântări se arată cultura unor orașe și tipologiile oamenilor care participă. Este o înmormântare de bogați, foarte bogați, și vezi exact cum se organizează totul. Se vede toată montarea pe care o organizez eu și tot ce se întâmplă la o înmormântare reală.”

Gabriela Lucuțar spune că filmul nu va avea doar scene triste și dramatice. Vor exista și momente absurde, șocante sau chiar amuzante, inspirate din experiențele companiei sale funerare.

„Nu sunt doar niște înmormântări, ci se relatează lucruri pe care lumea nu le vede niciodată. Vor fi și momente horror, dar și momente șocante, exact cum se întâmplă în realitate. Oamenii vor înțelege altfel ce înseamnă, de fapt, o înmormântare și ce contează cu adevărat.”

În direct, „Regina Întunericului” a dezvăluit și cele mai ciudate întrebări primite de la familiile îndoliate. Mulți oameni sunt obsedați de ritualurile funerare și de semnificațiile ascunse ale acestora. Gabriela Lucuțar spune că superstițiile încă domină multe familii din România.

„Majoritatea mă întreabă dacă îl tai, unde îl tai și ce fac cu organele. Sunt foarte multe superstiții legate de mâini, picioare și legăturile puse la înmormântare. Toată lumea se grăbește să dezlege mâinile și picioarele, dar părintele citește altceva, nu e pentru asta rugăciunea respectivă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Gabriela Lucuțar, acuzații dure la adresa fostului soț. Bărbatul nu își vizitează copiii: ”Ei vor să-l vadă”

Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, dar dosarul a fost clasat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Știri
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Știri
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special ...
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele ...
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt ...
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!
Vezi toate știrile