Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”

Gabriela Lucuțar pregătește unul dintre cele mai neobișnuite proiecte românești despre lumea funeraliilor și ritualurile românești. „Regina Întunericului" a dezvăluit, la Dan Capatos Show, că joacă într-un film inspirat din înmormântări reale. Producția urmărește cinci ceremonii diferite, fiecare aparținând unei alte clase sociale din România. Gabriela Lucuțar spune că filmul este construit ca un documentar artistic.

Vedeta a explicat că filmul nu va semăna cu nimic realizat până acum în România. În centrul poveștii apar cinci bocitoare, fiecare prezentă la înmormântări complet diferite. Gabriela Lucuțar susține că filmul are șanse să ajungă chiar și la festivaluri internaționale importante.

„Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu. Personajele principale sunt cinci bocitoare. Nu sunt cinci episoade, sunt cinci înmormântări diferite și fiecare spune altceva despre oamenii implicați. Filmul se vrea să ajungă la Cannes și cred că va fi ceva genial.”

Gabriela Lucuțar a povestit că proiectul arată întreg procesul unei înmormântări, de la început până la final. În film apar tipologii diferite de familii, de la oameni simpli până la persoane foarte bogate.

„În aceste cinci înmormântări se arată cultura unor orașe și tipologiile oamenilor care participă. Este o înmormântare de bogați, foarte bogați, și vezi exact cum se organizează totul. Se vede toată montarea pe care o organizez eu și tot ce se întâmplă la o înmormântare reală.”

Gabriela Lucuțar spune că filmul nu va avea doar scene triste și dramatice. Vor exista și momente absurde, șocante sau chiar amuzante, inspirate din experiențele companiei sale funerare.

„Nu sunt doar niște înmormântări, ci se relatează lucruri pe care lumea nu le vede niciodată. Vor fi și momente horror, dar și momente șocante, exact cum se întâmplă în realitate. Oamenii vor înțelege altfel ce înseamnă, de fapt, o înmormântare și ce contează cu adevărat.”

În direct, „Regina Întunericului” a dezvăluit și cele mai ciudate întrebări primite de la familiile îndoliate. Mulți oameni sunt obsedați de ritualurile funerare și de semnificațiile ascunse ale acestora. Gabriela Lucuțar spune că superstițiile încă domină multe familii din România.

„Majoritatea mă întreabă dacă îl tai, unde îl tai și ce fac cu organele. Sunt foarte multe superstiții legate de mâini, picioare și legăturile puse la înmormântare. Toată lumea se grăbește să dezlege mâinile și picioarele, dar părintele citește altceva, nu e pentru asta rugăciunea respectivă.”

