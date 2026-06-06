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Cum îți poți salva câinele în perioadele de caniculă. Gestul pe care trebuie să îl știe toți stăpânii de animale

De: Daniel Matei 06/06/2026 | 07:10
Cum îți poți salva câinele în perioadele de caniculă. Gestul pe care trebuie să îl știe toți stăpânii de animale
Sursa foto: Shutterstock
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Temperaturile ridicate din timpul valurilor de caniculă pot deveni extrem de periculoase pentru animalele de companie, iar câinii sunt printre cei mai expuși riscului de insolație. Experții în îngrijirea animalelor atrag atenția că reacția rapidă poate face diferența între viață și moarte.

Stăpânii de câini sunt îndemnați să învețe cum să aplice tehnicile de resuscitare, denumite în mod popular „sărutul vieții”, animalelor lor de companie, în contextul în care experții avertizează că temperaturile extreme pot declanșa situații de urgență care le pot pune viața în pericol, potrivit MSN.

Insolația este una dintre principalele cauze ale stopului cardiac la câini în perioadele cu temperaturi ridicate.

Cercetări realizate de Royal Veterinary College au arătat că unul din patru câini tratați pentru afecțiuni cauzate de căldură nu supraviețuiește.

Tehnicile aplicate pentru câini sunt similare cu cele folosite în cazul oamenilor

Medicul veterinar Emma Chandley a declarat că mulți stăpâni ar ști cum să reacționeze dacă o persoană ar înceta să respire, însă mult mai puțini realizează că tehnici similare pot fi aplicate și în cazul animalelor.

„Acționarea rapidă în astfel de situații, pentru a menține circulația aerului și a sângelui în corpul câinelui, ar putea fi ceea ce îți oferă suficient timp pentru a ajunge la un veterinar și pentru a primi ajutorul medical necesar. Deținerea unor cunoștințe de bază poate fi extrem de utilă, deoarece intervenția timpurie înainte de a ajunge la veterinar poate salva vieți”, explică ea.

Experții spun că semnele unui stop cardiac la câini sunt similare cu cele observate la oameni. Stăpânii trebuie să fie atenți la un animal care nu răspunde la stimuli, nu respiră normal sau la care nu poate fi detectat pulsul ori bătăile inimii.

Cum resuscitezi un câine

Totuși, există mai multe diferențe importante atunci când se efectuează resuscitarea cardio-pulmonară (CPR) la un animal de companie.

Spre deosebire de oameni, respirațiile de salvare trebuie administrate prin nările câinelui, nu prin gură. De asemenea, stăpânii trebuie să verifice pulsul femural, pe partea interioară a coapsei, în loc să caute pulsul la nivelul gâtului sau al încheieturii, ca la oameni.

Potrivit ghidurilor emise de organizația People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), câinii ar trebui, în general, așezați pe partea dreaptă înainte de începerea resuscitării cardio-pulmonare (CPR). Rasele cu torace lat și turtit, inclusiv bulldogii britanici, ar trebui însă poziționate pe spate. Stăpânii trebuie să își poziționeze mâinile deasupra inimii câinelui și să efectueze 30 de compresii toracice, cu un ritm de aproximativ două pe secundă – ritm care corespunde aproximativ cu piesa „Stayin’ Alive” a formației Bee Gees. Acestea trebuie urmate de două respirații de salvare prin nas.

Ciclul de 30 de compresii și două respirații trebuie repetat timp de două minute, după care se verifică din nou semnele de activitate cardiacă. Dacă nu există încă puls, resuscitarea trebuie continuată în timp ce animalul este transportat de urgență la medicul veterinar. Dr. Chandley a subliniat că primul ajutor de urgență nu trebuie să înlocuiască niciodată tratamentul profesionist.

„Este important de menționat că îngrijirea veterinară imediată rămâne esențială, chiar dacă animalul pare să-și revină, deoarece cauza de bază necesită în continuare tratament de urgență”, a spus aceasta.

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