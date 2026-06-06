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Bătaie, amenințări și ordin de protecție: model celebru, victima unui conflict de familie exploziv! ”I-a smuls brățara de la mână cu tot cu unghii”

De: Keva Iosif 06/06/2026 | 05:50
Bătaie, amenințări și ordin de protecție: model celebru, victima unui conflict de familie exploziv! ”I-a smuls brățara de la mână cu tot cu unghii”
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Modelul internațional Alexandra Monika Mihalache a fost bătută de mătușa ei într-un conflict care a escaladat brusc chiar în fața duplexului pe care îl împart! Din cauza rănilor, tânăra a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale timp de aproape o săptămână. Scandalul vine pe fondul unor tensiuni mai vechi, care mocnesc de mult între membrii familiei.

Potrivit declarațiilor făcute în instanță, unde a solicitat emiterea unui ordin de protecție, conflictul ar fi izbucnit din cauza unor neînțelegeri legate de terenul pe care sunt construite cele două case tip duplex în care locuiesc Alexandra Monika și părinții săi, respectiv mătușa sa. Din cele prezentate în fața judecătorilor reiese că între cele două părți existau de mai mult timp tensiuni, certuri și reproșuri repetate, iar situația ar fi degenerat în cele din urmă într-un episod violent.

În fața instanței, Alexandra Monika Mihalache a descris în detaliu episodul agresiunii, susținând că momentul a fost unul șocant, care a marcat-o.

Alexandra Monika Mihalache / sursa foto: Facebook

”Din declarația reclamantei Mihalache Alexandra-Monika rezultă că mătușa sa a agresat-o la un moment dat, a zgâriat-o pe față și i-a smuls brățara de la mână cu tot cu unghii spunându-i încontinuu că o va omorî. Urmele violențelor fizice se coroborează cu planșele fotografice depuse la dosarul cauzei din care rezultă smulgerea unghiilor și o zgârietură la nivelul obrazului stâng. Apelanta se teme real, chiar instanța de fond a putut să ia act de faptul că în timpul relatării evenimentului, aceasta tremura și plângea, astfel cum a și afirmat în fața primei instanțe. De asemenea, a tremurat, în mod real, în fața instanței de judecată și a transmis o emoție pe care a dobândit-o în urma acestui eveniment cumplit și care nu poate fi controlată”, a relatat avocatul fotomodelului în fața judecătorilor.

”Este fotomodel internațional și a absolvit Facultatea de Drept. Este inadmisibil să fie introdusă într-o încăierare”

Mătușa modelului a contestat însă necesitatea unui ordin de protecție, susținând prin avocat că ar fi vorba despre un incident izolat.

Potrivit celor relatate de Alexandra Monika în dosar, nu a existat un motiv personal direct între ea și mătușa ei. Spune că totul a pornit de la certurile mai vechi din familie, legate de terenul pe care sunt construite cele două case tip duplex. În acel context tensionat, susține că a ajuns în mijlocul conflictului dintre cele două tabere ale familiei.

sursa foto: Facebook

”Apelanta are vârsta de 26 de ani, este fotomodel internațional și a absolvit Facultatea de Drept, ceea ce denotă că are o anumită pregătire și, din punctul său de vedere, este inadmisibil să fie introdusă într-o încăierare, de-a dreptul și să ajungă cu zgârieturi pe față și cu unghii smulse. Aceste aspecte sunt proporționale cu impunerea și necesitatea unei măsuri, întrucât poate lua naștere un alt conflict al cărui deznodământ poate fi mai grav”, a mai spus în apărarea sa.

La prima instanță a fost respinsă cererea ei privind  ordinul de protecție, apreciindu-se că în cazul ei nu se impune o astfel de măsură, pe motiv că episodul de violență ar fi fost unul izolat, așa cum susținea și mătușa de altfel. În schimb, a dispus măsuri de protecție doar în favoarea altor membri ai familiei implicați în conflict.

În apel însă, judecătorii a schimbat această soluție și au decis emiterea ordinului de protecție și în favoarea Alexandrei, pentru o perioadă de 1 an, cu aceleași măsuri: păstrarea unei distanțe de 5 metri față de ea și 3 metri față de locuința sa, plus interdicția oricărui contact direct sau indirect.

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