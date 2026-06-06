Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE, după mai bine de două decenii. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise

Una dintre cele mai surprinzătoare despărțiri din presa glossy autohtonă zguduie industria media! După mai bine de două decenii petrecute sub umbrela ELLE România, Maurice Munteanu și-a încheiat colaborarea cu publicația care i-a fost casă profesională ani la rând și alături de care și-a construit o parte importantă din identitatea publică. Dar ce s-a întâmplat, de fapt, în culise? Pentru că lucrurile nu s-ar fi încheiat cu o simplă strângere de mână, ci ar fi existat motive bine ținute sub preș. CANCAN.RO are toate detaliile!

Să începem cu parcursul pe care l-a avut Maurice Munteanu la ELLE, deoarece a fost unul dintre cei mai longevivi oameni din redacție, ocupând funcția de fashion editor timp de peste două decenii. A devenit una dintre figurile asociate cu identitatea revistei, realizând editoriale de modă, analize de trend, comentarii culturale și texte despre istoria modei contemporane. Anunțul plecării a fost făcut chiar de el, pe rețelele de socializare, însă despre asta vom detalia puțin mai târziu. Acum, să vorbim despre ce se discută în spatele ușilor închise. Asta deoarece pe la colțuri se auzea că plecarea lui ar avea legătură cu Roxana Voloșeniuc, redactorul-șef al revistei și una dintre figurile emblematice ale brandului ELLE România.

Unii spuneau că ar fi existat o posibilă răcire a relației dintre cei doi, însă realitatea era alta. Maurice Munteanu și Roxana Voloșeniuc au continuat să aibă o relație foarte bună până în ultima clipă. Mai mult decât atât, cei doi au prezentat împreună și ultima Gală ELLE, respectând o tradiție care durează de ani buni și care a devenit aproape sinonimă cu evenimentul. Gest greu de imaginat în cazul unui conflict real între cele două nume importante ale publicației. Motivul plecării lui a fost, de fapt, altul, conform informațiilor obținute de la sursele CANCAN.RO.

Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE România

Cu toate că speculații au existat, iar părerile au țâșnit în toate direcțiile, mai ceva ca șampania la mesele de la localurile de lux, adevărata tensiune își avea rădăcinile în altă parte. Că tensiunile erau de natură financiară nu știa nimeni, dar adevăratul măr al discordiei era remunerația. Potrivit surselor noastre, Maurice Munteanu ar fi intrat în conflict cu șefii din cauza faptului că el considera că suma pe care o primea nu mai reflectă notorietatea, experiența și contribuția sa la imaginea publicației. Și nu și-a exprimat nemulțumirea o singură dată, ci au existat mai multe discuții în care fostul editor a încercat să obțină condiții financiare mai bune.

Pentru mulți oameni din industrie, despărțirea ar putea avea o încărcătură simbolică aparte. Maurice Munteanu era unul dintre personajele care au contribuit la construirea ADN-ului editorial al ELLE România, tocmai de aceea, plecarea lui este privită de mulți drept finalul unei epoci.

Acum, pentru că am pomenit în rândurile de mai sus despre postarea pe care a făcut-o Maurice Munteanu pe rețelele de socializare, referitor la plecarea lui, ar fi niște lucruri de punctat. Asta deoarece mesajul, elegant la prima vedere, este încărcat cu subînțelesuri care pot ridica semne de întrebare. În special ultima parte, în care Maurice Munteanu pomenește de lecția cu care a rămas după colaborarea cu ELLE.

Începând de astăzi, colaborarea mea cu Ringier România și, implicit, cu ELLE România, încetează. După mai bine de două decenii petrecute alături de această publicație, consider firesc să anunț public acest lucru, pentru ca toți colaboratorii, partenerii și oamenii cu care lucrez în mod curent să fie informați și să acționeze în consecință.

Au fost peste douăzeci de ani în care am oferit acestui proiect tot ceea ce am avut mai bun: personalitate, timp, energie, idei, loialitate și o parte importantă din viața mea profesională. Pentru toate acestea rămân recunoscător. Pentru restul, rămâne lecția, se arată în mesajul publicat de Maurice Munteanu pe Instagram.

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