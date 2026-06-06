Acasă » Exclusiv » Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE, după mai bine de două decenii. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise

Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE, după mai bine de două decenii. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise

De: Andrei Iovan 06/06/2026 | 06:50
Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE, după mai bine de două decenii. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Una dintre cele mai surprinzătoare despărțiri din presa glossy autohtonă zguduie industria media! După mai bine de două decenii petrecute sub umbrela ELLE România, Maurice Munteanu și-a încheiat colaborarea cu publicația care i-a fost casă profesională ani la rând și alături de care și-a construit o parte importantă din identitatea publică. Dar ce s-a întâmplat, de fapt, în culise? Pentru că lucrurile nu s-ar fi încheiat cu o simplă strângere de mână, ci ar fi existat motive bine ținute sub preș. CANCAN.RO are toate detaliile!

Să începem cu parcursul pe care l-a avut Maurice Munteanu la ELLE, deoarece a fost unul dintre cei mai longevivi oameni din redacție, ocupând funcția de fashion editor timp de peste două decenii. A devenit una dintre figurile asociate cu identitatea revistei, realizând editoriale de modă, analize de trend, comentarii culturale și texte despre istoria modei contemporane. Anunțul plecării a fost făcut chiar de el, pe rețelele de socializare, însă despre asta vom detalia puțin mai târziu. Acum, să vorbim despre ce se discută în spatele ușilor închise. Asta deoarece pe la colțuri se auzea că plecarea lui ar avea legătură cu Roxana Voloșeniuc, redactorul-șef al revistei și una dintre figurile emblematice ale brandului ELLE România.

Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE România. sursă – social media

Unii spuneau că ar fi existat o posibilă răcire a relației dintre cei doi, însă realitatea era alta. Maurice Munteanu și Roxana Voloșeniuc au continuat să aibă o relație foarte bună până în ultima clipă. Mai mult decât atât, cei doi au prezentat împreună și ultima Gală ELLE, respectând o tradiție care durează de ani buni și care a devenit aproape sinonimă cu evenimentul. Gest greu de imaginat în cazul unui conflict real între cele două nume importante ale publicației. Motivul plecării lui a fost, de fapt, altul, conform informațiilor obținute de la sursele CANCAN.RO. 

Adevăratul motiv pentru care Maurice Munteanu și-a dat demisia de la ELLE România

Cu toate că speculații au existat, iar părerile au țâșnit în toate direcțiile, mai ceva ca șampania la mesele de la localurile de lux, adevărata tensiune își avea rădăcinile în altă parte. Că tensiunile erau de natură financiară nu știa nimeni, dar adevăratul măr al discordiei era remunerația. Potrivit surselor noastre, Maurice Munteanu ar fi intrat în conflict cu șefii din cauza faptului că el considera că suma pe care o primea nu mai reflectă notorietatea, experiența și contribuția sa la imaginea publicației. Și nu și-a exprimat nemulțumirea o singură dată, ci au existat mai multe discuții în care fostul editor a încercat să obțină condiții financiare mai bune.

Maurice Munteanu a părăsit ELLE România, după mai bine de două decenii. sursă – social media

Pentru mulți oameni din industrie, despărțirea ar putea avea o încărcătură simbolică aparte. Maurice Munteanu era unul dintre personajele care au contribuit la construirea ADN-ului editorial al ELLE România, tocmai de aceea, plecarea lui este privită de mulți drept finalul unei epoci.

Acum, pentru că am pomenit în rândurile de mai sus despre postarea pe care a făcut-o Maurice Munteanu pe rețelele de socializare, referitor la plecarea lui, ar fi niște lucruri de punctat. Asta deoarece mesajul, elegant la prima vedere, este încărcat cu subînțelesuri care pot ridica semne de întrebare. În special ultima parte, în care Maurice Munteanu pomenește de lecția cu care a rămas după colaborarea cu ELLE.

Începând de astăzi, colaborarea mea cu Ringier România și, implicit, cu ELLE România, încetează. După mai bine de două decenii petrecute alături de această publicație, consider firesc să anunț public acest lucru, pentru ca toți colaboratorii, partenerii și oamenii cu care lucrez în mod curent să fie informați și să acționeze în consecință.
Au fost peste douăzeci de ani în care am oferit acestui proiect tot ceea ce am avut mai bun: personalitate, timp, energie, idei, loialitate și o parte importantă din viața mea profesională. Pentru toate acestea rămân recunoscător. Pentru restul, rămâne lecția, se arată în mesajul publicat de Maurice Munteanu pe Instagram.

NU RATA – Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”

Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. Care este numele de botez și cine a fost tatăl lui

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bătaie, amenințări și ordin de protecție: model celebru, victima unui conflict de familie exploziv! ”I-a smuls brățara de la mână cu tot cu unghii”
Exclusiv
Bătaie, amenințări și ordin de protecție: model celebru, victima unui conflict de familie exploziv! ”I-a smuls brățara de…
Andreea Bostănică și Ana Beregoi, „confruntare” în direct la CANCAN EXCLUSIV: “Mama ei a permis toată treaba asta! Mama ei a influențat-o. Așa a fost!”
Exclusiv
Andreea Bostănică și Ana Beregoi, „confruntare” în direct la CANCAN EXCLUSIV: “Mama ei a permis toată treaba asta!…
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu...
Sunt senzorii de gaze o înșelătorie? Radu Opaina (Asociații de Proprietari): „Pornesc de la alte mirosuri. Au distrus psihic populația”
Gandul.ro
Sunt senzorii de gaze o înșelătorie? Radu Opaina (Asociații de Proprietari): „Pornesc de...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din Portul Constanța și vorbește despre un posibil atentat la sediul UE
Adevarul
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Sunt senzorii de gaze o înșelătorie? Radu Opaina (Asociații de Proprietari): „Pornesc de la alte mirosuri. Au distrus psihic populația”
Gandul.ro
Sunt senzorii de gaze o înșelătorie? Radu Opaina (Asociații de Proprietari): „Pornesc de la alte...
ULTIMA ORĂ
Ce face Familia Regală cu hainele vechi și alte lucruri de care nu mai au nevoie. Regina Elisabeta ...
Ce face Familia Regală cu hainele vechi și alte lucruri de care nu mai au nevoie. Regina Elisabeta proceda fix ca bunicile noastre!
Horoscop rune azi, 6 iunie 2026. Zodia care trebuie să facă orice pentru a scăpa de problema pe care ...
Horoscop rune azi, 6 iunie 2026. Zodia care trebuie să facă orice pentru a scăpa de problema pe care o are
Oana Roman a dat un pas înapoi după jignirile la adresa suveraniștilor, dar BobbyD a turnat „gaz ...
Oana Roman a dat un pas înapoi după jignirile la adresa suveraniștilor, dar BobbyD a turnat „gaz pe foc”: “Ce ai făcut, drăguța mea? Ai șters videoclipul?”
Cum arată casa lui Carmen Chindriș. Celebra artistă a renovat-o după bunul plac!
Cum arată casa lui Carmen Chindriș. Celebra artistă a renovat-o după bunul plac!
Doliu pentru Familia Regală Britanică! Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit
Doliu pentru Familia Regală Britanică! Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit
Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic. Slăbește 3 kilograme în 2 săptămână
Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic. Slăbește 3 kilograme în 2 săptămână
Vezi toate știrile