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Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”

De: Andreea Stăncescu 04/06/2026 | 17:00
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”
Maurice Munteanu a plecat de la Elle / Sursa foto: Instagram
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Maurice Munteanu, îndrăgitul concurent de la Asia Express, care va putea fi urmărit pe micile ecrane în această toamnă în noul sezon al aventurii de la Antena 1, a anunțat o schimbare importantă în cariera sa. După aproape două decenii petrecute alături de revista ELLE România, acesta a decis să încheie colaborarea cu publicația și să se îndrepte către noi oportunități profesionale.

Cunoscut publicului drept Maurice Munteanu, numele său real este Marius Munteanu, însă a dobândit o poreclă pe care o folosește încă din copilărie. Deși și-a dorit inițial să urmeze o carieră în actorie, destinul l-a condus către lumea modei și a televiziunii.

Maurice Munteanu a renunțat la colaborarea cu Elle

Timp de peste 20 de ani a ocupat funcția de fashion editor la ELLE România, devenind una dintre cele mai respectate voci din industria fashion. În ultimii ani, Maurice Munteanu a fost prezent și pe micul ecran, în emisiuni precum „Bravo, ai stil!” sau „The Ticket”, iar în prezent filmează pentru Asia Express, unde formează o echipă cu Connie Preda pe spectaculosul „Drum al Mătăsii”.

Sursa foto: Facebook

Anunțul despărțirii de ELLE a fost făcut chiar de Maurice Munteanu pe rețelele de socializare. Acesta a transmis că, după mai bine de două decenii în care a investit timp, energie, creativitate și loialitate în acest proiect, a venit momentul unui nou capitol profesional.

Editorul s-a declarat recunoscător pentru experiența acumulată și a lăsat să se înțeleagă că privește cu încredere către viitor și către provocările care îl așteaptă.

„Începând de astăzi, colaborarea mea cu Ringier România și, implicit, cu ELLE România, încetează. După mai bine de două decenii petrecute alături de această publicație, consider firesc să anunț public acest lucru, pentru ca toți colaboratorii, partenerii și oamenii cu care lucrez în mod curent să fie informați și să acționeze în consecință. Au fost peste douăzeci de ani în care am oferit acestui proiect tot ceea ce am avut mai bun: personalitate, timp, energie, idei, loialitate și o parte importantă din viața mea profesională. Pentru toate acestea rămân recunoscător. Pentru restul, rămâne lecția”, a scris Maurice Munteanu pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Maurice Munteanu nu a vrut să meargă la Asia Express! Dezvăluiri din culisele competiției de la Antena 1

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