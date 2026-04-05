Maurice Munteanu nu a vrut să meargă la Asia Express! Dezvăluiri din culisele competiției de la Antena 1

De: roxana tudorescu 05/04/2026 | 22:00
Asia Express 2026 se filmează chiar în aceste momente, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se vor descurca echipele care au stârnit valuri în online deja. Maurice Munteanu, Loredana Chivu, Cheloo și mulți alții se află acum pe Drumul Mătăsii și luptă pentru premiul cel mare. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Raluca Bădulescu a mărturisit cât de greu i-a fost să îl convingă pe prietenul ei bun, Maurice, să accepte participarea în emisiune. Toate detaliile, în articol.

Mulți sunt cei care fug de provocarea Asia Express. Stresul, lipsa mâncării, probele foarte grele și cazările greu de găsit le sperie pe vedete și le fac să dea un pas înapoi atunci când vine vorba de această emisiune. Printre cei care au refuzat inițial să meargă se află și Maurice Munteanu.

Raluca Bădulescu a mărturisit că a dus o luptă de convingere alături de foști concurenți Asia Express, precum Gabi Tamaș, Dan Alexa, Vlad Huidu și Giulia pentru a reuși să îl facă pe Maurice Munteanu să accepte să plece pe Drumul Mătăsii.

„De la noi a început treaba cu Maurice participant în Asia Express. Anul trecut am făcut un podcast pe Antena Play, împreună cu Maurice, cu toți participanții de la Asia Express sezonul trecut pe care l-au câștigat Gabi Tamaș cu Dan Alexa. Am făcut un podcast împreună cu Maurice tocmai pentru că am vrut să-l conving. Nu voia să meargă. Un sezon întreg am stat să-i povestim lui Maurice, atât eu cât și ceilalți concurenți. Au mai venit și Vlad Huidu cu Giulia, concurenți din alte sezoane Asia Express. Toți i-am povestit experiențele noastre ca să îl convingem pe Maurice să meargă. Mă bucur atât de mult că s-a dus Maurice în Asia Express și mă bucur că am avut și eu o contribuție mică la chestia asta.”, a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, interviu pentru CANCAN EXCLUSIV

