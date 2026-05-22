Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe fosta soție să accepte

După ce CANCAN.RO v-a prezentat în urmă cu o săptămână primele detalii ale războiului post-divorț dintre medicul-milionar Dorian Sam Schwartz și fosta sa soție, scandalul capătă acum o nouă turnură explozivă, cu acuzații de șantaj, intervenții ale Poliției și un conflict care pare departe de a se stinge. Miza rămâne uriașă: bani foarte mulți, copiii, dar și controlul asupra unei relații de familie complet destrămate!

Pe scurt, după divorțul din 2023, soții Schwartz au semnat o convenție notarială „de lux”, cu pensie alimentară consistentă, vacanțe scumpe, mașină premium și economii pentru cele două fiice minore.

Doar că liniștea a durat puțin, mai exact până când CEO-ul Romgermed s-a răzgândit și a cerut în instanță reducerea obligațiilor financiare, iar de aici totul s-a transformat într-un adevărat război judiciar cu acuzații grele, anchete sociale și dosare peste dosare (citește prima parte AICI).

Instanța a apreciat că solicitarea milionarului nu este întemeiată, având în vedere nivelul veniturilor sale și stilul de viață, care îi permit să contribuie mai consistent la creșterea celor două fetițe.

Judecătorii au făcut, la un moment dat, și o comparație relevantă: Dorian Sam Schwartz locuiește într-un imobil cu 12 camere (!!), în timp ce fosta soție și cele două fiice trăiesc într-un apartament cu 3 camere.

”Din referatul de anchetă psiho-socială, având ca obiect programul de legături personale tată–minore, rezultă că reclamantul locuiește într-un apartament de 12 camere, ceea ce ilustrează un stil de viață opulent, în timp ce pârâta împarte cu fetele un apartament cu 3 camere. Această disproporție evidentă de resurse materiale arată că reclamantul își permite un standard de viață semnificativ superior, în timp ce mama nu dispune de aceleași posibilități financiare, astfel încât solicitarea și acceptarea unei pensii de întreținere substanțiale nu pot fi calificate drept „avantaje injuste”, ci drept o concretizare firească a obligației părintelui mai înstărit de a menține nivelul de trai al minorelor”.

Fosta soție aruncă bomba: Schwartz ar avea mai multe venituri decât declară oficial

Scwhartz a sperat că va obține, totuși, măcar reducerea pensiei alimentare. Însă, și în această speță, judecătorii au cerut o anchetă, care a scos la suprafață, din nou, că CEO-ul Romgermed ar deține mai multe surse de venit, după cum chiar și fosta lui soție a dezvăluit.

„Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese faptul că reclamantul (n.r. Sam Schwartz) a făcut plăți în valoare de 509.628,41 lei, și să se țină cont că toate sumele provin din conturile proprii, iar aceste sume nu au fost executate silit (…) ”apărătorii pârâtei învederează instanței faptul că reclamantul are și depozite bancare externe” (…) „reclamantul obține venituri din chirii, astfel solicită contractele de închiriere pentru a se vedea sumele încasate din chirii”.

Însă, un alt episod demonstrează că acest conflict a depășit cu mult granița unui divorț și s-a transformat într-o răfuială adevărată, pentru că Polția a fost chemată să intervină într-un alt conflict dintre ei. Petrecut, și mai grav, în fața școlii copilelor.

„În completarea probatoriului, având în vedere prezenţa lucrătorilor MAI trimişi pe teren ca urmare a apelului 112, se solicită emiterea de adrese către STS şi către structurile de poliţie pentru obţinerea înregistrării audio a apelului, a documentelor întocmite de poliţie şi a eventualelor înregistrări body-cam ale agenţilor interveniţi în teren…Nu ştie cine a sunat la poliţie, însă agenţii de poliţie s-au prezentat la şcoala minorelor. De asemenea, solicită ascultarea minorelor în camera de consiliu. Totodată, solicită încuviinţarea probei testimoniale în cadrul căreia să fie audiat un martor, în dovedirea faptului că de la început s-a urmărit îndepărtarea tatălui din relaţia cu minorele”.

Tensiunile dintre cei doi foști soți au fost amplificate, susține în fața instanței fosta soție a lui Dorian Sam Schwartz, și de faptul că acesta ar fi constrâns material fetițele, condiționând sprijinul financiar de acceptarea noii sale partenere.

”Minorele au început să se vadă cu tatăl lor, sunt fericite, şi-au dat seama că aşa este bine, dar pe de altă parte sunt foarte necăjite pentru că tatăl lor a început din nou să le condiţioneze, le spune că nu o să aibă sprijin financiar, că până la 18 ani nu o să plece cu avionul, dacă nu o vor accepta pe noua lui parteneră. În perioada ordinului de protecţie, tatăl nu a căutat minorele, nu le-a văzut 3 luni. Minorele se văd cu tatăl la #######, la Steak House, mănâncă împreună timp de o oră, însă se plâng de faptul că tatăl lor stă prea mult pe telefon. Şoferul le ia, şoferul le duce la întâlnirea cu tatăl. Am înţeles de la fete că tatăl nu le-a mai lăsat cu telefoanele mobile, le-a luat şi le-a ţinut la el, la acea întâlnire le filma pe fete şi le înregistra, aceste filmări şi înregistrări fiind depuse la dosar ca probe’’, a povestit aceasta.

În acest context tensionat, până în acest moment, Dorian Sam Schwartz pare să fi pierdut, cel puțin provizoriu, majoritatea disputelor din instanță cu fosta sa soție, soluțiile și măsurile dispuse mergând în direcția susținerii interesului superior al copilelor și a menținerii obligațiilor financiare stabilite inițial.

Totuși, multe alte procese rămân deschise, iar conflictul dintre cei doi pare foarte departe de o rezolvare.

