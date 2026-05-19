Cine este Gabi Torje de la Asia Express 2026. Ce atu major are pe „Drumul Mătăsii” și ce porecle a primit de-a lungul carierei în fotbal

Celebrul fotbalist Gabi Torje face echipă cu Alin Alexuc Ciurariu la Asia Express 2026. Cei doi formează una din cele nouă echipe de concurenți care s-au aventurat pe „Drumul Mătăsii”. Află, în continuare, ce carieră impresionantă are fostul fotbalist și ce poreclă inedită a primit de la foștii colegi, dar și ce mare atu are în cadrul acestei competiții.

Sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1 se va filma, anul acesta, în Uzbekistan și China. Cei 18 concurenți se vor aventura pe un drum istoric, presărat cu povești inedite și probe tot mai dificile. Vor fi nevoiți să facă autostopul, să își caute cazare, dar și să trăiască zilnic cu doar 1 euro.

Cine este Gabi Torje de la Asia Express 2026

Gabi Torje s-a născut pe 22 noiembrie 1989 la Timișoara. În prezent, are 36 de ani, 64 de kilograme și 1,67 m înălțime.

La vârsta de 16 ani, și-a făcut debutul la FCU Politehnica Timișoara și la 20 de ani a debutat în prima reprezentativă a României. Se întâmpla în anul 2010, când a fost titularizat de Răzvan Lucescu într-un meci contra Albaniei. Un an mai târziu, a devenit fotbalistul anului în România.

De-a lungul carierei sale, a jucat ca mijlocaș drept sau stâng.

Gabi Torje a jucat pentru Poli Timișoara

Fostul fotbalist a activat pentru acest club sportiv între anii 2005 și 2008. A debutat în meciul Poli Timișoara – FC Argeș, după ce a fost promovat de Gheorghe Hagi.

Datorită evoluțiilor favorabile din anul 2006, Gabi Torje a fost propulsat la echipa națională de tineret. În total, concurentul de la Asia Express a adunat 57 de selecții pentru prima reprezentativă a României și a marcat 12 goluri.

Cum a ajuns Gabi Torje la Dinamo București

În 2008, era considerat o mare speranță în fotbalul românesc. Atunci, FC Dinamo a pus ochii pe el și a plătit colosala sumă de 2 milioane de euro pentru transfer. În echipamentul „câinilor roșii” a jucat 108 meciuri și a marcat 17 goluri.

La unul dintre ultimele sale meciuri pentru Dinamo, Gabi Torje a izbucnit în plâns după ce echipa sa a pierdut finala Cupei României în fața Stelei.

Dar transferul l-a Dinamo a fost pasul care l-a propulsat la naționala României. Primul lui meci pentru tricolori a avut loc în anul 2010, după cum am amintit mai sus, iar primul său gol în echipamentul tricolorilor a fost înscris în 2011, împotriva Ciprului.

Udinese a plătit 5 milioane de euro pentru Torje

După ce a stat 3 ani la Dinamo, echipa italiană Udinese Calcio l-a transferat pe român pentru suma de 5 milioane de euro. A fost un mijlocaș extrem de bun, despre care presa din Italia a scris că „este înlocuitorul perfect pentru Alexis Sanchez, vândut la FC Barcelona.”

Din păcate, Gabi Torje nu s-a acomodat la Udinese Calcio, pentru care a jucat 21 de partide și a marcat două goluri. Randamentul scăzut i-a determinat pe patroni să îl împrumute în Spania, potrivit Wikipedia.

Când a jucat Gabi Torje pentru Granada CF

După Udinese Calcio, Gabi Torje a fost transferat în iunie 2012 la Granada CF, echipa din Primera Division a Spaniei. A avut succes pe bandă rulantă și presa titra, la vremea respectivă, că este „unul dintre cele mai reușite transferuri ale sezonului”.

După ce Granada CF a câștigat meciul din campionat cu Real Madrid CF, a fost extrem de lăudat în presa de specialitate. A fost numit unul dintre cei mai buni jucători ai partidei.

De la Granada CF la RCD Espanyol

Pe 2 septembrie 2013, Torje a fost împrumutat pentru un sezon la RCD Espanyol, al doilea cel mai mare club din Barcelona la vremea respectivă. Debutul a fost făcut în timpul partidei cu Athletic Bilbao, pe care echipa sa a câștigat-o cu scorul de 3-2.

A performat în 12 meciuri ca titular, dar nu a înscris niciun gol, motiv pentru care formația nu a activat opțiunea de cumpărare la sfârșitul împrumutului. Gabi Torje a revenit apoi la Udinese și, în iunie 2014, a fost împrumutat clubului turc Torku Konyaspor.

Aici a activat în sezonul 2014-2015, iar în anul următor a ajuns în Ankara la Osmanlıspor (club sportiv numit anterior Ankaraspor).

Când a revenit Torje la Dinamo

În septembrie 2021, Gabi Torje s-a întors la Dinamo București, unde a suferit alături de colegi prima retrogradare din istoria de 74 de ani a clubului. Mijlocașul a marcat 28 de goluri și a furnizat 31 de pase decisive. În total, a jucat 167 de meciuri pentru clubul din Ștefan cel Mare în cele trei perioade în care a îmbrăcat tricoul alb-roșu:

ianuarie 2008 – august 2011

februarie 2018 – iunie 2018

septembrie 2021 – iulie 2022

În anul 2022, pe 3 iunie, a semnat cu Farul Constanța, echipă antrenată de Gică Hagi, după care a ajuns la Genclerbirligi, în perioada ianuarie – iulie 2023. Apoi a fost liber de contract timp de trei luni și Gabi Torje a semnat cu Concordia Chiajna în septembrie 2023. Fotbalistul și-a negociat contractul intern în avantajul său, punând clauză să poată pleca dacă primește o ofertă mai bună. Din păcate, acest lucru nu s-a concretizat.

„A fost o discuție atunci în iarnă, însă nu s-a concretizat. Când am venit, am vorbit cu domnul Tănase și i-am spus că dacă voi avea o ofertă financiară ok, voi pleca în străinătate. El atunci m-a înțeles, în iarnă nu a fost discuția de plecat. Mi se va termina contractul, vom vedea ce mi se va propune, dacă mai sunt dorit acolo, dacă nu mai sunt”, a afirmat Torje, la Digi Sport.

Gabi Torje, asemănat cu Gică Hagi

Datorită prestanței sale, concurentul de la Asia Express 2026 a fost asemănat cu celebrul Gică Hagi. Talentul său i-au adus două porecle în fotbalul românesc: „Piticul de Aur” sau „Noul Hagi”.

Printre asemănările dintre cei doi sunt vârstele apropiate la care au debutat pe teren:

Hagi la 17 ani și jumătate, iar Torje la 16 ani și jumătate.

Hagi a debutat la naționala României când avea 18 ani și jumătate, iar Torje la 20 de ani.

Controversele din viața lui Gabi Torje

După cum era de așteptat, cariera concurentului de pe „Drumul Mătăsii” a fost presărată și cu momente controversate.

În ciuda performanței sale notabile la Dinamo, nu a reușit să câștige niciun trofeu. A bifat doar locul al treilea, ocupat la finalul sezonului 2008-2009.

În timp ce era la Dinamo, el, Pulhac și Ropotan au fost filmați în timp ce beau alcool și cântau „Steaua e numai una”. Suporterii „câinilor roșii” au fost revoltați și conducerea i-a amendat cu câte 5.000 de euro fiecare.

„A fost o distracție la 20 de ani, când eram tineri. Era o melodie a unui interpret de muzică lăutărească și nu era prima dată când se punea muzica respectivă. Era ziua mea de naștere, pierdusem un meci la Brașov și n-am mai ieșit în oraș să vadă lumea că ieșim și ne distrăm. Am stat acasă, am comandat ceva de mâncare, niște prăjituri… Cine a vrut a băut sirop de struguri, fiecare cu ce a vrut să se înfrunte din casă.

Eu n-am băut până la 25 de ani nici măcar o bere! Și asta v-o poate confirma cel mai bine Gabi Tamaș, de câte ori am fost șofer pentru el. Sunt alți jucători, fotbaliști, băieți care joacă fotbal din când în când, care beau mult mai mult decât o face Gabi sau alți jucători care nu au apărut în presă. Dar făcând cinci ieșiri și de patru ori apărând în ziar în diferite ipostaze, lumea te cataloghează într-un anumit fel”, a spus Torje, după scandal.

A fost aspru criticat de Dănuț Lupu, care a avut numai reproșuri la adresa lui:

„E bun doar să bată tabla pe acoperiș. S-ar descurca de minune, pentru că e mic şi se poate urca repede pe casă. Torje a ajuns idolul femeilor prin București. E fotbalist doar noaptea”, a mărturisit Lupu, în urmă cu câțiva ani.

MM Stoica a avut un derapaj la adresa lui, în 2011. Aflat în vestiarul echipei Steaua, managerul general a început să strige scandări anti-Dinamo şi anti-Torje – l-a numit „piticul porno”.

În iunie 2025, Victor Pițurcă i-a reproșat pe un ton amuzant că „s-a lăsat devreme” de cariera sportivă, după ce Gabi Torje a plecat de la AFC Câmpulung Muscel.„Piticu’ a fost cu mine (n.r. la retragerea lui Dorin Goian). Hă, hă… Piticu’ putea să mai joace, dar s-a lăsat devreme! Face emisiuni acum”, a spus Victor Pițurcă despre fostul lui elev de la naționala României, în cadrul emisiunii „Fotbal Club”.

De ce nu mai vorbește Gabi Torje cu Marica

În urmă cu aproximativ un an, lumea fotbalului a aflat cu stupoare că Marica și Gabi nu își mai vorbesc. Dezvăluirea a fost făcută de Ciprian, care a fost coleg cu Torje la echipa națională a României și la formația turcă Konyaspor.

„Nu există (n.r.- cineva cu care să nu vorbească în ziua de azi)! A, ba da, mint! Mi-am adus aminte acum, este Gabi Torje. Este supărat pe mine și nu vorbește cu mine. Era supărat pe mine, nu știu dacă mai este. Nu am mai vorbit de atunci. Dacă ar fi din partea mea, nu am nicio supărare și chiar cred că supărarea lui era nejustificată. Era supărat că avusese el o gagică, acum 100 de ani, și am vorbit eu cu ea. Rămăsese supărat, cu toate că el nu era cu ea, nu avea nicio treabă cu ea, doar că a rămas supărat de atunci: „Bă, că mi-ai luat gagica!”. „Dar stai, mă, că nu mai ești cu ea de ani”. „Păi, da, dar a fost a mea”. Și s-a supărat. Nu ne-am mai vorbit de atunci, nu ne-am mai văzut deloc, nu s-a nimerit. Nu a jucat la Farul când eu eram acționar”, a dezvăluit Ciprian Marica, în cadrul podcast-ului lui Bursucu’.

Marica susținea atunci că totul a pornit din cauza Iuliei Pârlea, prezentatoarea TV a rubricii meteo de la PRO TV. Cu toate astea, Gabi a negat.

„Nu e adevărat. Nu ne-am mai întâlnit după ce am jucat în Turcia. Eu, supărat? Nu”, a declarat Torje, negând versiunea lui Marica.

Ce afacere a avut Gabi Torje

Fostul fotbalist a încercat să dea lovitura și în lumea afacerilor. Banii câștigați de pe urma carierei sale de fotbalist au fost investiți într-un restaurant din Deva, pe care l-a mutat apoi în București. Din păcate, acesta a dat faliment și Gabi Torje a susținut că ar fi fost vina angajaților săi.

Fostul dinamovist a mărturisit, în urmă cu 2 ani, că angajații s-au supărat pe el pentru că nu a vrut să le îndeplinească anumite cerințe.

„Am avut un restaurant în Deva. L-am adus la București, l-am făcut mai nou, mai modern. Imediat după pandemie l-am închis și l-am adus la București. Acolo era la mall, la food court, aici l-am făcut cu etaj, am investit, am venit, am pierdut, am plecat. Nu mai contează cât am pierdut, bine, nu a fost exagerat de mult. Dacă nu ești făcut pentru această activitate, nu te apuca. Dacă nu ești pregătit de HoReCa, nu te apuca de asta. Dacă îți pleacă bucătarul și tu nu știi să intri în bucătărie să faci mâncarea aia, tu trei zile nu vinzi nimic, nu ai ce să faci. Dacă îți pleacă ospătarul și nu știi să faci asta, nu poți servi oamenii, tu trebuie să fii de acolo. Am fost în situația asta, nu am intrat în bucătărie, dar am stat acolo. Dar nu ai cum, dacă nu stai acolo. Dacă ai restaurant trebuie să ai locuri de parcare să vină lumea să stea, dacă nu ai, la revedere. Dacă nu ai terasă bună vara, ești pe minus. Aveam una, dar nu era foarte ok. Dacă nu ai un bucătar bun și să îți țină, nu să zică «Șefu, dă 500 de lei», apoi a doua zi să îți scoată frigiderul din priză. Am pățit asta, am dat 500 de lei, înainte de salariu, apoi «Șefu, mai dă 500». «Păi nu îți mai dau», așa că au scos frigiderele din priză și mi-au trimis și controlul”, a povestit Gabriel Torje, conform Prosport.ro.

De ce și-a închis Gabi Torje restaurantul

După ce a văzut că este foarte greu să lucrezi în domeniul HoReCa, fostul fotbalist a luat o decizie grea. A închis restaurantul, preferând să nu piardă și mai mulți bani. Decizia a fost luată de comun acord cu partenera lui de afaceri de la acea vreme, care se ocupa de restaurant.

„Ca să vezi ce oameni sunt românii, ce fac. Bine, nu doar românii, unii oameni. Poți să le dai de 9 ori, dacă nu le dai o dată, nu le-ai dat niciodată. Așa s-a întâmplat și cu noi, ne-au scos toate frigiderele din priză să se strice carnea, tot. Așa că am stabilit cu fata cu care sunt eu, ea se ocupa mai mult acolo, am zis că nu mai are rost, nu suntem primii care investim bani și pierdem, o închidem, dar suntem mai câștigați pe termen lung. Nu avea rost să aducem bani de acasă”, a mai spus Gabriel Torje, conform sursei citate.

Cu ce se ocupă Gabi Torje în prezent

Potrivit Prosport.ro, Gabi Torje a semnat cu clubul de fotbal ACSM Oltenița, pe care îl va reprezenta din postura de director sportiv. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a clubului, pe 10 martie 2026.

„O nouă eră la ACSM Oltenița: Gabriel Torje, numit director sportiv. Proiectul ACSM Oltenița capătă proporții odată cu numirea lui Gabriel Torje în funcția de Director Sportiv. Fostul internațional român, cu o carieră impresionantă atât în țară cât și în străinătate, vine să aducă experiența sa la nivel înalt în managementul sportiv al clubului”, au transmis cei de la ACSM Oltenința, pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit paginii sale de Instagram, Torje se recomandă acum ca analist și comentator sportiv. Este invitat permanent în cadrul unor emisiuni online și TV, loc unde discută cele mai noi meciuri, transferuri sau apariții pe terenul de fotbal.

De ce a acceptat Gabi Torje provocarea Asia Express

Înainte ca Gabi Tamaș să îl aleagă pe Dan Alexa ca partener de drum în Asia Express 2025, l-a întrebat pe Gabi Torje dacă nu vrea să i se alăture. Din păcate, în momentul filmărilor activa pentru Câmpulung și nu i-a putut onora invitația.

„M-am gândit prima dată la Gabi Torje. El nu a putut să vină, pentru că juca la Câmpulung și al doilea care am zis că e compatibil e Dan Alexa 100%. Maxim o săptămână stăteam (n.r. – dacă mergea cu soția lui). Este foarte greu să mergi cu fata, cu un membru al familiei. Ai o reținere. Noi fiind de peste 20 de ani împreună am trecut peste rețineri”, spunea Tamaș în 2025.

Acum, după ce s-a retras din activitatea de fotbalist, Gabi Torje a putut accepta provocarea lansată de producătorii emisiunii Asia Express.

Ce atu are Gabi Torje la Asia Express

Aflat în aeroport, înainte să decoleze spre aventura vieții sale, Gabi Torje le-a arătat fanilor ce mare atu are în cursa pentru marele premiu. Fostul fotbalist s-a filmat în timp ce transmitea un mesaj în limba turcă, apropiată de cea uzbecă.

Cele două limbi fac parte din aceeași familie de limbi turcice și sunt asemănătoare. Acest lucru îi va conferi un mare avantaj lui Torje în momentul în care va fi nevoit să facă autostopul sau să caute cazare. Fotbalistul a învățat limba turcă în timpul petrecut la echipele Konyaspor, Osmanlispor, Karabukspor, Sivasspor, Bandirmaspor sau Genclerbirligi.

De ce se teme Torje la Asia Express

În cadrul unui testimonial oferit înainte de a pleca din România, Gabi Torje a spus că e mai rău să îi fie somn decât foame. Preferă probele de logică și se va baza pe intuiția lui. Îi va fi dor de ciorba de burtă făcută de mama sa și va opta să consume mâncarea picantă, nu ciudată, din timpul probelor.

Prima persoană care a aflat despre plecarea în Asia Express a fost iubita lui. Își dorește să nu ajungă ultimul la Irina Fodor și se teme de autostop. Se va bucura de experiență, per total, și va vota în funcție de preferințele personale.

Concurenții Asia Express 2026

