Ce îl sperie cel mai tare pe fostul internațional la Asia Express 2026. Gabi Torje: „Știu cum să ne împartă pentru a ne pune în dificultate"

De: Loriana Dasoveanu 31/03/2026 | 13:13
Gabriel Torje lasă în urmă gazonul și își pune ghetele de fotbal în cui pentru o nouă experiență total diferită de tot ceea ce a trăit până acum. Fostul internațional român va face echipă cu Alin Alexuc, iar cei doi pornesc pe „Drumul Mătăsii” cu entuziasm și fără vreun calcul făcut. Vor să trăiască fiecare clipă la maximum, însă au și temeri reale. Ce îl sperie pe celebrul sportiv, aflați din interviul pe care l-a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Unde-s doi, puterea crește”, asta pare să fie deviza emisiunii Asia Express, dar uneori și încercările se dublează. Fan al emisiunii, Gabi Torje a lăsat gazonul și viața liniștită de acasă, și-a luat rucsacul pe care îl va căra pe drumurile întortocheate din Asia Express, și este pregătit de competiție. Rămâne de văzut dacă instinctul de sportiv și spiritul de luptător îl vor duce până la capătul „Drumului Mătăsii” sau dacă aventura îi va pune piedici mai mari decât orice adversar întâlnit pe teren.

Gabi Torje, de la gazon, la drumul Asia Express: „Din momentul în care primim primul plic…”

CANCAN.RO: Gabi, câte bagaje ți-ai luat!

Gabriel Torje: Nu, valiza asta este goală.

CANCAN.RO: Ți-ai luat-o pentru suveniruri să-nțeleg?

Gabriel Torje: Da, să le aduc prietenilor.

CANCAN.RO: Ai emoții? Mai sunt câteva ore și urmează să pleci în Asia Express?

Gabriel Torje: Momentan suntem în aeroport, așa că suntem pe modul relax. Din momentul în care vom primi primul plic, atunci ne trecem pe modul de competiție. Mergem liniștiți, cu emoții totuși pentru că nu știm ce ne așteaptă, dar vom lua totul de la etapă la etapă și vom vedea ce este de făcut.

Gabriel Torje, ultimele impresii înainte de aventura Asia Express

CANCAN.RO: Te-ai uitat la celelalte sezoane?

Gabriel Torje: M-am uitat la celelalte sezoane, dar în fiecare sezon au fost probe diferite. Lucrul acesta ne face să ne așteptăm ca și în acest sezon să fie lucruri diferite.

Cu ce dezavantaj consideră că au plecat din start: „Va fi mai greu pentru noi”

CANCAN.RO: De ce îți este cel mai teamă în cadrul competiției?

Gabriel Torje: De cazare și de autostop pentru că noi, fiind echipă de băieți, va fi mai greu pentru noi să găsim. Dar, vom insista mai mult, vom bate la mai multe uși, vom opri cât mai multe mașini până când vom reuși să găsim ceea ce ne dorim.

CANCAN.RO: Ați apucat să vorbiți despre modul în care veți aborda situația acolo?

Gabriel Torje: Nu am vorbit despre lucrul acesta, nici nu ne facem o strategie. Mergem acolo și luăm totul ca atare nu mergem să facem o tactică pentru această competiție.

Gabriel Torje va face echipă cu Alin Alexuc

CANCAN.RO: Dacă se vor schimba echipele, cum se întâmplă, este cineva cu care ți-ai dorit să pici?

Gabriel Torje: Nu m-am gândit, vom vedea la momentul respectiv. Probabil că cei de acolo știu cum să ne împartă pentru a ne pune în dificultate, nu să ajute echipele.

CANCAN.RO: Crezi că aceasta va fi competiția cu cele mai multe schimbări din viață?

Gabriel Torje: În momentul în care te duci undeva și nu știi ce te așteaptă, e clar că este ceva nou. Da, este competiția și experiența pe care nu am mai trăit-o până acum și nu cred că o voi mai trăi după aceea. Vom vedea după ce ne vom întoarce de acolo.

CANCAN.RO: Ai apucat să vorbești cu familia, cu partenera despre plecare?

Gabriel Torje: Mă susțin. Nu mi-au dat niciun sfat pentru că nici ele nu au fost acolo să știe ce ne așteaptă, așa că sunt alături de mine.

CANCAN.RO: Dacă vei lua marele premiu, ce vei face cu banii?

Gabriel Torje: Nu m-am gândit la lucrul acesta, m-am gândit să iau competiția așa cum vine în așa fel încât să ne simțim bine și să trăim la maximum experiența.

