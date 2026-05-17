Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a făcut niște părinți atât de fericiți”

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 22:53
De când a ajuns din nou în sânul familiei sale, Elena Udrea își concentrează întreaga atenție asupra fiicei sale. Iar recent, aceasta a avut un motiv mare de bucurie. Fiica sa a marcat o reușită importantă în cadrul unui concurs internațional. Părinții au fost tare mândri de reușita Evei.

După ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa inițială de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a fost eliberată condiționat la începutul lunii iulie 2025. Decizia definitivă a fost luată de Tribunalul Prahova, care a respins contestația formulată de DNA împotriva eliberării.

Încă de la ieșirea din Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea a declarat că va pune pe primul loc familia, în special relația cu fiica ei, Eva. Fostul ministru al Turismului se ține de cuvânt, iar recent micuța a făcut-o tare mândră.

Elena Udrea vrea să recupereze timpul pierdut cu fiica sa, iar în ultima perioadă atenția acesteia s-a concentrat doar asupra micuței. Cele două petrec mult timp împreună, iar recent Eva și-a făcut părinții mândri. Aceasta a participat la un concurs internațional de muzică și a reușit să se claseze pe locul 1.

Reușita acesteia vine după ce în urmă cu doar câteva zile, Eva a mai câștigat și un concurs de ortografie. Cei doi părinți au fost extrem de bucuroși atunci când au aflat rezultatele și chiar au marcat momentul printr-o postare în mediul online.

„Eva ne-a adus astăzi încă un moment de bucurie! Locul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală, «Ella Musica». După premiul luat vineri la competiția Spelling Bee, cu rezultatul de azi ne-a făcut din nou niște părinți atât de fericiți! Felicitări, iubita noastră!”, a scris Elena Udrea, în mediul online.

Elena Udrea a pierdut multe momente importante din viața fiicei sale, însă acum este determinată să nu mai rateze nimic. Este alături de fiica ei și de Adrian Alexandrov la fiecare pas, iar cei trei par că se bucură din plin de timpul petrecut împreună.

„A fost o perioadă de readaptare firească, dar Elena este o femeie puternică și echilibrată. S-a reintegrat natural în viața noastră, pas cu pas, cu multă răbdare și maturitate. Lucrurile s-au așezat frumos”, a declarat recent Adrian Alexandrov.

 

