Cine este și cu ce se ocupă Radu Isac, noul concurent de la Asia Express. Cu cine face echipă

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 19:05
Sezonul 9 al emisiunii Asia Express promite să aducă momente spectaculoase, iar lista concurenților confirmați include 18 vedete din diverse domenii. Printre numele care vor participa în această ediție se remarcă comediantul Radu Isac și prietenul său apropiat, Eduard Hordilă, care vor face echipă în competiția ce îi va purta prin Uzbekistan și China.

Radu Isac este stabilit de mai mulți ani în Anglia și s-a impus ca unul dintre comedianții români cu succes internațional. Originar din Vaslui, Radu și-a început cariera artistică în București, iar talentul său a fost apreciat atât pe plan național, cât și internațional. De-a lungul timpului, el a susținut spectacole de stand-up în orașe importante precum Los Angeles, consolidându-și reputația de artist complet, capabil să cucerească publicuri diverse. În urmă cu aproximativ un deceniu, a decis să se stabilească în Anglia, unde continuă să activeze cu succes în domeniul divertismentului.

În România, Radu Isac și-a făcut remarcată prezența la televiziune, participând la emisiuni de divertisment și concursuri de talent. Printre aparițiile sale memorabile se numără participarea la iUmor, unde a reușit să impresioneze jurații prin umorul său original și stilul său inconfundabil. Astfel, experiența sa atât pe scenă, cât și în fața camerelor de televiziune îl transformă într-un concurent valoros pentru orice competiție care presupune adaptabilitate, creativitate și rezistență la provocări.

Eduard Hordilă, partenerul său de echipă, este și el originar din Vaslui și are un background diferit, fiind fost fotbalist. Deși domeniile lor de activitate sunt diferite, prietenia lor de lungă durată și conexiunea personală le oferă un avantaj în fața provocărilor din cadrul emisiunii. Experiența lui Eduard în sport și competiții poate contribui la strategia echipei, în timp ce abilitățile lui Radu în divertisment și relaționare cu oamenii pot ajuta la depășirea situațiilor neașteptate.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des”, au declarat Radu Isac și Eduard Hordilă.

CITEȘTE ȘI: Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”

Iți recomandăm
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Știri
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Știri
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
Gandul.ro
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care îți ușurează curățenia locuinței
Adevarul
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
go4it.ro
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
Gandul.ro
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier...
ULTIMA ORĂ
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Jucătorii Naționalei, spectacol vestimentar înainte de duelul cu Turcia. Nu doar pe teren vor să ...
Jucătorii Naționalei, spectacol vestimentar înainte de duelul cu Turcia. Nu doar pe teren vor să impresioneze!
Zodia care primește o sumă enormă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Este vorba ...
Zodia care primește o sumă enormă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Este vorba despre un câștig”
Tragedie în Capitală! Un copil a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2
Tragedie în Capitală! Un copil a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș cu găluște în restaurantul lui Dani Oțil din București, ...
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș cu găluște în restaurantul lui Dani Oțil din București, în martie 2026
Vezi toate știrile