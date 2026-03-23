Cine este și cu ce se ocupă Radu Isac, noul concurent de la Asia Express. Cu cine face echipă

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express promite să aducă momente spectaculoase, iar lista concurenților confirmați include 18 vedete din diverse domenii. Printre numele care vor participa în această ediție se remarcă comediantul Radu Isac și prietenul său apropiat, Eduard Hordilă, care vor face echipă în competiția ce îi va purta prin Uzbekistan și China.

Radu Isac este stabilit de mai mulți ani în Anglia și s-a impus ca unul dintre comedianții români cu succes internațional. Originar din Vaslui, Radu și-a început cariera artistică în București, iar talentul său a fost apreciat atât pe plan național, cât și internațional. De-a lungul timpului, el a susținut spectacole de stand-up în orașe importante precum Los Angeles, consolidându-și reputația de artist complet, capabil să cucerească publicuri diverse. În urmă cu aproximativ un deceniu, a decis să se stabilească în Anglia, unde continuă să activeze cu succes în domeniul divertismentului.

Cine este Radu Isac

În România, Radu Isac și-a făcut remarcată prezența la televiziune, participând la emisiuni de divertisment și concursuri de talent. Printre aparițiile sale memorabile se numără participarea la iUmor, unde a reușit să impresioneze jurații prin umorul său original și stilul său inconfundabil. Astfel, experiența sa atât pe scenă, cât și în fața camerelor de televiziune îl transformă într-un concurent valoros pentru orice competiție care presupune adaptabilitate, creativitate și rezistență la provocări.

Eduard Hordilă, partenerul său de echipă, este și el originar din Vaslui și are un background diferit, fiind fost fotbalist. Deși domeniile lor de activitate sunt diferite, prietenia lor de lungă durată și conexiunea personală le oferă un avantaj în fața provocărilor din cadrul emisiunii. Experiența lui Eduard în sport și competiții poate contribui la strategia echipei, în timp ce abilitățile lui Radu în divertisment și relaționare cu oamenii pot ajuta la depășirea situațiilor neașteptate.