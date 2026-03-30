Ritualul bizar pe care l-a făcut Cheloo înainte de plecarea pe Drumul Mătăsii: „Ca să mă pregătesc de Asia Express, mi-am făcut băi de gândaci roșii”

De: Loriana Dasoveanu 30/03/2026 | 19:15
Una dintre surprizele competiției Asia Express din acest sezon este Cheloo care a acceptat provocarea alături de bunul său prieten, Mihai Ban. Cei doi pornesc în această aventură mânați de o prietenie de aproape două decenii. În urmă cu 19 ani, Mihai l-a provocat pe Cheloo la o cursă, iar rapperul i-a întors acum provocarea. Pe cei doi îi leagă experiențele extreme trăite umăr la umăr chiar în deșert, la Dakar, astfel că Mihai a fost prima opțiune a lui Cătălin Ion Ștefan pentru Asia Express. Despre provocările dure din trecut, nopțile petrecute printre scorpioni și alte târâtoare, dar și despre cum s-au pregătit pentru competiție, ne-au dezvăluit cei doi într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Mai mult, artistul de la Paraziții a spus și ce obiect este indispensabil din bagajul lui. 

Cheloo și amicul lui, Mihai Ban sunt legați de o prietenie solidă, construită inclusiv în jurul pasiunii comune pentru raliuri și competiții extreme. Cei doi au demonstrat deja că fac echipă bună participând împreună în 2022 la Raliul Dakar, una dintre cele mai dure provocări din motorsportul mondial, iar acum sunt pregătiți pentru o nouă aventură, cea care îi va purta pe tărâmuri neexplorate din China și Uzbekistan. Înainte de plecare, cei doi au oferit un interviu în care ne-au dezvăluit ce așteptări au, iar Cheloo ne-a spus și ce ritual șocant a făcut pentru a se pregăti pentru competiție.

Cum s-au pregătit Cheloo și Mihai Ban de Asia Express: „Am făcut băi de…”

CANCAN.RO: Ce faceți? Sunteți pregătiți de competiție?

Cheloo: Este un spectacol de televiziune, nu este o competiție.

CANCAN.RO: Spuneți-mi cum ați primit propunerea și cum v-ați gândit să faceți echipă împreună?

Cheloo: Era unul dintre cei trei oameni pe care i-am avut în minte, chiar prima alegere, pentru că este un om foarte încăpățânat, îndărădnic și hotărât. Am încredere să plec cu el oriunde.

CANCAN.RO: De cât timp vă cunoașteți?

Mihai Ban: Eu acum câțiva ani l-am invitat să facă o aventură cu mine, a acceptat, acum am acceptat eu. Ne știm de aproape 20 de ani.

Cheloo: De 19 ani, acum 19 ani ne-am văzut prima oară.

Cheloo și Mihai Ban, prietenie de aproape două decenii

CANCAN.RO: V-ați făcut strategii legate de concurs?

Cheloo: Noi?! Nu știm încă regulamentul, urmează să-l descoperim. În fiecare zi vom descoperi o parte din regulament. Important este să ne dea direcția și hârtiile.

Mihai Ban: Nu știm ce se mănâncă, ce se face, vedem acolo.

Cheloo: Stai, domnule, că am mai făcut și alte emisiuni și nu știam regulamentul, și au ieșit bine.

CANCAN.RO: Am înțeles că aceasta este o competiție care îți solicită răbdarea, atenția?

Cheloo: Avem o răbdare fantastică, până mă enervez, am o răbdare fantastică. Dar până la urmă ce contează: Să te enervezi sau să termini ce ai început?! Pe cine interesează dacă sunt eu supărat?! Pe nimeni.

CANCAN.RO: Cum o să rezistați fără gadgeturi, fără telefoane?

Cheloo: Chiar nu este o problemă asta, ba chiar am luat o busolă. Vreau să văd unde mă duc când nu mai suport.

CANCAN.RO: Vă este teamă de cazare, de unde veți dormi?

Cheloo: Eu ca să mă pregătesc de Asia Express, eu mi-am făcut băi de gândaci roșii. Mi-am luat un pumn de gândaci roșii și am zis că e nisip. Păsărelele care merg cu noi ar trebui să învețe să facă băi de nisip că o să fie timpul scurt.

Mihai Ban: Am dormit în deșert, printre scorpioni, șerpi și alte gângănii așa că nu cred că ar fi o problemă și aici. Am stat nopți prin deșert, așa că nu-i bai.

Cheloo: Ba chiar am ars iarba cămilei și când s-a terminat și am rămas în beznă, am spus că s-a terminat și distracția că am râs și am povestit, a fost foarte frumos.

Ce refuză să facă cei doi în cadrul emisiunii

CANCAN.RO: Cum o să vă descurcați voi cu chinezoaicele?

Cheloo: Nu am un răspuns la asta pentru că nu ar fi un răspuns în regulă.

CANCAN.RO: Știi vreun cuvânt în chineză?

Cheloo: Pō. (n.r. deal)

CANCAN.RO: Vezi că Loredana și Ana știu să spună: N-avem bani!

Cheloo: Noi suntem bogați. Ce emisiune e asta? Noi nu cerșim la emisiunea asta.

Cheloo și Mihai Ban au făcut împreună cursa de la Dakar, așa că nu au emoții pentru competiție

