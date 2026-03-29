Cheloo, cu berea în mână pe Aeroportul Otopeni, înainte de Asia Express 2026. Cum a încercat să o ascundă

Atmosfera de pe Aeroportul Otopeni a fost una animată și plină de agitație, odată cu plecarea concurenților către noul sezon al emisiunii Asia Express 2026. Printre aceștia s-au remarcat și Cheloo și bunul său prieten Mihai Bran, pregătiți să pornească într-o aventură care îi va purta departe de confortul de acasă, pe trasee dificile din China și Uzbekistan.

Deși emoțiile plecării erau vizibile în rândul tuturor participanților, Cheloo a reușit, ca de obicei, să atragă atenția într-un mod aparte. În timp ce ceilalți concurenți își verificau bagajele sau schimbau ultimele impresii înainte de îmbarcare, artistul a fost surprins într-un moment relaxat, savurând o bere chiar în aeroport. Nimic neobișnuit până aici, însă modul în care a ales să „mascheze” băutura a fost unul total surprizător.

Cum a ascuns Cheloo berea în aeroport

În stilul clasic, bine cunoscut din vremuri mai vechi, Cheloo a învelit sticla într-un șervețel, imitând metoda populară de a consuma băuturi alcoolice în spații publice fără a atrage prea mult atenția. Gestul, simplu dar sugestiv, a fost privit mai degrabă ca o glumă decât ca o încercare reală de a ascunde ceva, mai ales având în vedere atitudinea relaxată și lipsită de griji a artistului.

Într-un context în care majoritatea participanților erau concentrați pe provocările care îi așteaptă, Cheloo a părut complet detașat, preferând să trateze începutul aventurii cu umor și nonșalanță.

„Nici asta nu ne sperie, pentru că nu poți să plănuiești (n.r. – clasamentul). Nu am voie să mănânc picant, dar iute e foarte bun. Nu suntem genul să facem alianțe. Când mi-e somn mă așez pe jos și dorm și când mi-e foame, latru”, a transmis Cheloo pentru CANCAN.

Cheloo și Mihai Bran sunt legați de o prietenie solidă, construită inclusiv în jurul pasiunii comune pentru raliuri și competiții extreme. Cei doi au demonstrat deja că fac echipă bună participând împreună în 2022 la Raliul Dakar, una dintre cele mai dure provocări din motorsportul mondial. Acum, înainte de plecarea în aventura Asia Express 2026, au preferat să păstreze misterul în jurul motivației lor, alegând să transmită un mesaj scurt și enigmatic, sugerând că au numeroase motive pentru a intra în competiție, dar fără să dezvăluie vreunul.

