Cine este Alin Alexuc Ciurariu, coechipierul lui Gabi Torje la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu formează una din cele nouă echipe de concurenți de la Asia Express 2026. Ediția din acest an a emisiunii de la Antena 1 îi va duce pe „Drumul Mătăsii”, o experiență care promite să fie inedită pentru participanți, cât și pentru telespectatori. Dar cine este Alin Alexuc Ciurariu, coechipierul lui Gabi Torje, și cu ce se ocupă?

Producătorii emisiunii promit un sezon cum nu a mai fost! Aventura pe „Drumul Mătăsii” va ridica tensiunea la maximum tuturor concurenților, care vor întâlni peisaje fascinante și culturi surprinzătoare. Vedetele vor concura pentru premiul cel mare într-o cursă presărată cu probe dure, situații ieșite din comun și nervi întinși la maximum!

Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express

Alin Alexuc Ciurariu s-a născut pe 3 februarie 1990 la Botoșani. Potrivit paginii sale de Wikipedia, are o înălțime de 191 de cm și o greutate de 130 de kg. S-a apucat de lupte greco-romane la vârsta de 10 ani, fiind cel mai popular sport din cartierul în care locuia.

„M-am apucat de lupte la 10 ani, m-am luat după băieții din fața blocului. Mergeau toți la lupte, la blocul meu din Botoșani. Eu eram mai grăsuț… Nu credeam că pot face performanță la un asemenea nivel ajuns azi. M-au luat vecinii și m-au dus!”, a mărturisit Alin Alexuc-Ciurariu la emisiunea Drumul spre Paris.

A fost antrenat de Ioan Asaftei la CS Botoșani, și, în doar 5 ani, a devenit vicecampion național la cadeți, apoi campion național în anul următor. În 2007, a câștigat Cupa României la juniori, apoi a devenit vicecampion european la cadeți. În 2008, s-a alăturat lotului național de seniori și în anul următor a devenit campion la această categorie.

„Am avut foarte mare noroc cu antrenorul care m-a descoperit și crescut, venea mereu la părinți acasă! Mai lipseam de la antrenamente, voiam să mă joc, o luasem ca pe o joacă la lupte… Din cei mici, care mergeau atunci, din bloc, toți s-au lăsat. N-a făcut nimeni performanță. N-am avut talent, dar am muncit. La 16 ani mi-am dat seama că pot face performanță, iar în 2007 am luat prima medalie la cadeți. Probabil că de acolo a început urcușul”, a mai rememorat sportivul pentru Prosport.ro.

Ce reușite are Alin Alexuc Ciurariu în sport

Sportivul român specializat în lupte greco-romane a participat la Campionatul Mondial de juniori de la Budapesta în 2010, unde a obținut o medalie de argint. Din nefericire, în finală a fost învins de rusul Islam Magomedov. În urma acestei reușite, Alin Alexuc Ciurariu a fost desemnat cel mai bun luptător român al anului de forul național de specialitate.

În anul 2011, a concurat la categoria 120 de kg, dar a fost eliminat în sferturile de finală la turneele preolimpice de la Sofia și de la Taiyuan. A coborât la categoria 96 de kg și a câștigat turneul preolimpic de la Helsiniki.

În anul 2012, a participat la Jocurile Olimpice, fiind singurul luptător român de greco-roman înscris. Din păcate, a pierdut în faza de calificări cu bulgarul Elis Guri. După alți 3 ani, s-a înscris la categoria de 98 kg din cadrul Campionatului Mondial din Las Vegas, unde s-a clasat pe locul 5.

Alin Alexuc Ciurariu a fost primul luptător român care s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2016. A ajuns în sferturile de finală unde l-a înfruntat pe armeanul Artur Aleksanian, dar a pierdut cu scorul de 0–8. Alin a avut apoi acces la recalificări, unde a trecut de italianul Daigoro Timoncini, dar a pierdut șansa la bronz în fața turcului Cenk İldem.

În 2020, Alexuc a devenit campion european la categoria 130 de kilograme. Este considerat cel mai valoros luptător român la stilul greco-romane, motiv pentru care a primit porecla „Uriașul”. Doi ani mai târziu, a fost numit „Cetățean de onoare” al orașului său natal.

„Sunt mândru de acest statut: Cetățean de onoare al Botoșaniului! Mulțumesc pentru apreciere. Botoșani este casa mea din copilărie și vin cu drag in vizită la părinți, la prieteni!”, a mărturisit Alexuc pe 5 octombrie 2022.

Care a fost cheia succesului?

În cadrul unei emisiuni realizate de Prosport.ro, Alin Alexuc Ciurariu a mărturisit că succesul lui se datorează muncii intense depuse în toți acest an. Singura lui zi liberă este duminica, atunci când preferă să se relaxeze urmărind filme bune. În rest, muncă, muncă și iar muncă!

„Eu mă antrenez în alte țări. Nu am concurenți la categoria mea de 130 de kilograme, nu există grei în România. Sunt grei, foști luptători, vin la Naționale, e nivel slăbuț. Vin de plăcere, își aduc aminte. Eu am nevoie de luptători care să-mi pună probleme, doar așa pot progresa. De asta caut să mă antrenez cu unii foarte buni. E foarte greu să ai hobby-uri când faci sport de performanță. Eu mă antrenez în fiecare zi, dacă nu sunt la lot, mă duc la club, nu trece nicio zi fără pregătire. Duminica stau liniștit, mă uit la filme. Nu urmăresc niciun sport, sunt concentrat pe Jocurile Olimpice, îmi doresc o medalie acolo”, a declarat Alin Alexuc-Ciurariu la emisiunea Drumul spre Paris de la Prosport.ro.

Când s-a retras Alin Alexuc Ciurariu din activitate

În decembrie 2024, sportivul și-a anunțat în mod oficial retragerea din acest sport. A postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a anunțat fanii că nu va mai intra în ring. Anunțul a venit după ce a reprezentat România la Jocurile Olimpice din Franța.

„Pentru mine, cea mai mare aventură a fost să-mi urmez visul: să-mi reprezint țara în cel mai frumos sport din lume, luptele! A fost o călătorie plină de provocări, emoții și momente de neuitat. Orice aventură, însă, are un final, iar astăzi am ales să închid acest capitol. Le mulțumesc din inimă familiei, prietenilor și tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum. Sper că, prin ceea ce am realizat, am reușit să le aduc un strop de bucurie și de mândrie. Voi rămâne mereu loial acestui sport, care m-a format ca om, și vreau să fiu o sursă de inspirație pentru noile generații, să-i încurajez să viseze, să lupte și să trăiască aventura lor unică în lumea luptelor!”, a postat Alexuc pe 21 decembrie 2024, pe Instagram.

Cu ce se ocupă Alin Alexuc Ciurariu acum

După ce s-a retras oficial din activitate, prietenul lui Gabi Torje activează ca antrenor de lupte la Clubul Dinamo București. Este clubul de suflet, unde a fost sportiv ani de zile. Potrivit Prosport, Alin Alexuc Ciurariu a preluat și funcția de antrenor coordonator al lotului național Under 23.

„Este o mare provocare și pentru mine. Lucrurile sunt schimbate la 180 de grade. Dacă în calitate de sportiv de performanță trebuia să ascult de indicațiile antrenorilor, de astă dată sportivii sunt cei care trebuie să asculte de indicațiile mele. Am 10 sportivi pe care-i pregătesc la lot. Acum suntem în cantonament în Croația iar în luna martie ne pregătim de Campionatele Europene. Îi mulțumesc domnului președinte Răzvan Pîrcălabu că a avut încredere în mine”, a declarat Alexuc pentru ProSport.

Ce medalii are Alin Alexuc Ciurariu

medalie de argint la Campionatele mondiale juniori din Budapesta, Ungaria 2010

medalie de bronz la Campionatul European de la Kaspiysk, Rusia, 2018

medalie de bronz la Campionatul European din București 2019

medalie de aur la Campionatul European din Roma 2020

medalie de bronz la Campionatul Mondial din Belgrad 2022

Jocurile Olimpice la care a participat Alin Alexuc Ciurariu

Londra în 2012 – locul 16

Rio de Janeiro în 2016 – locul 5

Tokyo în 2021 – locul 12

Paris în 2024 – locul 11

La ce competiții a mai concurat

Campionatele Mondiale de vară Istanbul, Turcia 2011, unde a obținut locul 9.

Jocurile Europene Baku 2015 – I-a ediție a JE, unde a obținut locul 16.

Jocurile Europene Minsk 2019 – a II-a ediție a JE, Turul 1, unde nu a reușit să se califice.

Alin Alexuc Ciurariu, activ pe Instagram

Cu toate că sportul practicat de el nu este foarte popular în România, Alin a reușit să adune un număr de peste 4.000 de fani pe contul lui de Instagram. Acum, sportivul s-a înscris la cea mai inedită provocare din viața lui: Asia Express.

Anunțul a fost întâmpinat cu sute de inimioare de fanii lui, care s-au bucurat pentru experiența unică de care va avea parte și i-au urat mult succes.

„Am zis “hai să facem ceva diferit” și am ajuns aici. Asia Express, venim! Împreună cu Gabi Torje, ne-am băgat într-o experiență care sigur o să ne testeze răbdarea și orientarea. Nu avem un plan clar, dar avem chef de aventură și suficientă nebunie cât să mergem până la capăt. Dacă nu… măcar avem povești”, a scris Alin Alexuc Ciurariu.

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, prieteni de mult timp

După cum le-a mărturisit producătorilor de la Antena 1, cei doi foști sportivi se cunosc de mulți ani, fapt care va constitui un avantaj pentru ei. În plus, cei doi și-au promis încă de acasă să nu se ia prea în serios dacă lucrurile degenerează. Cei doi vor să profite la maximum de această aventură și să se întoarcă în România cu premiul cel mare.

„Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: ‘Oare în ce ne-am băgat?’. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala”, a mărturisit acesta pentru Antena 1.

Când au început filmările Asia Express 2026

Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.ro – VEZI AICI, concurenții au pornit în aventura vieții pe 29 martie 2026. Au avut ore bune la dispoziție pentru a se cunoaște și a socializa în aeroport și în avion, până când au devenit „inamici” în cursa pentru marele premiu. Filmările vor dura 2 luni și echipele vor fi eliminate rând pe rând.

După cum au fost obișnuiți fanii, ediția din acest an se va difuza, cel mai probabil, în toamna anului 2026. Filmările sezonului 9 din Asia Express s-au desfășurat în Uzbekistan și China, pe ruta epică numită „Drumul Mătăsii”. Opt etape ale traseului vor fi dedicate în mod special Chinei, o țară care are numeroase peisaje și tradiții unice în lume.

Aici, concurenții vor fi puși în fața a două lumi total inedite: sate tradiționale și orașe dezvoltate, cu tehnologie de ultimă generație la tot pasul. Provocarea este mare și fanii vor vedea în noul sezon cum s-au adaptat vedetele noastre, care vor concura fără telefoane mobile și doar cu 1 euro pe zi bani de buzunar.

Concurenți Asia Express sezonul 9

