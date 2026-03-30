Totul despre Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express – Drumul Mătăsii: vârstă, ocupație, familie

Una dintre perechile de concurenți care au acceptat provocarea Asia Express este formată din Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct de la Antena Stars, și prietena sa, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă. Dacă despre Mirela Vaida se cunosc deja numeroase detalii, fanii emisiunii se întreabă cine este Oana, iar CANCAN.ro oferă răspunsul.

Oana Tomoiagă s-a născut pe data de 21 aprilie 1991, în Moisei, Maramureș, și mai are o soră. În prezent are 34 de ani și reprezintă cu mândrie locurile ei natale, portul de moroșancă și muzica populară. Cea mai cunoscută și iubită piesă a Oanei este „Cât îi Maramureșu’”, pe care o interpretează cu mare drag pe meleagurile natale.

Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express

Profesoara ei de muzică i-a remarcat talentul și chiar i-a atras atenția mamei Oanei, doamna Călina, că ar trebui să i-l valorifice. A fost atrasă de mică de muzică și s-a înscris în mai multe ansambluri folclorice.

Familia a susținut-o la tot pasul și chiar a încurajat-o să experimenteze ori de câte ori se ivește ocazia. Începuturile carierei sale au fost ghidate de celebra Mărioara Murărescu, care a crezut în vocea și talentul Oanei Tomoiagă.

Cine sunt mama și sora Oanei

Anul acesta, de 8 martie, Oana a lansat piesa „Ochii mamei, două stele” în care apare alături de sora ei, Maria Ivașcu, dar și de mama lor, Calina Tomoiaga. Potrivit profilului său de pe rețelele sociale, mama Oanei este din Borșa, dar locuiește în Comuna Moisei, Maramureș. Aici lucrează de peste 20 de ani ca administrator al unei pensiuni.

Sora sa a terminat Academia de Studii Economice, promoția din 2010, și este o antreprenoare în patiserie artizanală.

„Azi am filmat pentru prima dată cu sora mea adevărata, Maria Ivașcu! Mă bucur ca am convins-o! ♥️Sunteți curiosi să vă arăt?”, a publicat concurenta de la Asia Express pe Facebook.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ce studii are Oana Tomoiagă

Cântăreața originară din Moisei, Maramureș, a părăsit de timpuriu locurile natale pentru a studia la București. La 14 ani s-a înscris la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”. În această perioadă, artista și-a lansat primul album, o reușită de care nu mulți tineri au parte. Acest pas a fost extrem de important pentru cariera sa în lumea folclorului.

După ce a terminat Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București, artista s-a înscris la facultate.

De ce a divorțat cântăreața de soțul ei

La vârsta de doar 22 de ani s-a căsătorit cu Șerban Horj și i-a avut ca nași de cununie pe artiștii Cornelia si Lupu Rednic. Cei doi soți se cunoșteau de mici, dar drumurile lor au fost separate de dorința Oanei de a studia la Capitală. După ani de zile s-au regăsit, s-au iubit și s-au mutat împreună în Maramureș și în București. După ce el a făcut marele pas și cântăreața a spus „Da”, au organizat o nuntă cu 1.000 de invitați.

Din păcate, la cea mai fericită zi din viața lor a avut loc o tragedie: un invitat care făcea parte din familie a murit. Apropiații au încercat să mascheze gravitatea evenimentului pentru a o proteja pe Oana, care a aflat abia a doua zi de tragedia care a umbrit nunta ei.

Un alt ghinion a venit la 3 ani de la nuntă, când Oana Tomoiagă și Serban Horj au divorțat din cauza diferențelor de viziune, soțul nefiind de acord cu planurile de viitor ale artistei. Din această relație de iubire a rezultat Vlad, un băiețel în vârstă de 12 ani. În urmă cu 5 ani, Oana s-a mutat în conacul de vis din Maramureș al părinților ei, apoi în Sibiu.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, a spus artista la Acces Direct.

Ce vârstă are fiul artistei

Oana Tomoiagă l-a numit pe fiul ei cea mai mare bucurie a vieții sale și i-a dedicat piesa „Cu nimic nu mă fălesc”. În videoclip apar cei doi, îmbrăcați în costume tradiționale maramureșene. Artista a mai mărturisit și că, în perioada în care a fost însărcinată, a ajuns să cântărească 160 de kilograme. Dar, din fericire pentru ea, a revenit la o siluetă trasă ca prin inel.

„Alții se fălesc cu banii, numai eu cu puiul mamii! Am avut 160 de kilograme, dar copilul meu merită toate vergeturile”, spune Oana în melodie despre Vlad, fiul său.

Oana Tomoiagă are iubit

Potrivit unei declarații din 2023 a artistei, Oana ar avea un iubit. Din motive personale, a ales să își țină relația departe de ochii curioși ai publicului până când va deveni una serioasă.

În urmă cu aproape 3 ani, artista a declarat că vrea să se asigure că partenerul ei va avea o relație bună și cu Vlad, fiul ei. Cei doi se cunosc deja, în limitele pe care Oana Tomoiagă le consideră potrivite.

Cât despre fostul ei soț, prietena Mirelei Vaida susține că au o relație amicală de dragul copilului pe care îl cresc împreună. Oana nu vrea ca Vlad să simtă lipsa tatălui, așa că a decis să păstreze legătura cu el.

„Sunt un om energic, plin de viață și un om asumat”, a mărturisit Oana în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă.

Bunicul cântăreței a murit în 2025

Finalul de an a fost unul dificil pentru prietena Mirelei Vaida. Bunicul ei din partea tatălui s-a stins din viață chiar în ajunul Crăciunului, după cum a postat Oana Tomoiagă pe Facebook.

„Dragul meu bunic, mulțumesc pentru bunătatea ta, pentru dragostea pe care ne-ai dăruit-o și ne-ai crescut!

Îți mulțumesc pentru lecțiile spuse în tăcere, pentru mâinile muncite și pentru sufletul tău mare.

Ai fost sprijin, ai fost exemplu și vei rămâne mereu în inima mea. Pentru că mereu ai fost special, ai ales o zi importantă să pleci!

Odihnește-te în pace, bunicule… te port cu mine în tot ce sunt și în tot ce voi face.

Dumnezeu să te aibă în lumină🕯️😭”, este mesajul de adio al artistei.

Relația ei cu Mirela Vaida

Oana este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din zona Maramureșului. Dragostea pentru folclor a cimentat, în timp, relația de prietenie pe care o are cu prezentatoarea TV Mirela Vaida.

De-a lungul timpului, cele două au avut mai multe apariții la televizor sau în cadrul unor evenimente private. Au o chimie excelentă și susțin că sunt firi energice, dar rezistente. Aceste două mari calități le-au dat încrederea că vor face față obstacolelor și probelor dificile de la Asia Express 2026.

Oana Tomoiagă, despre Asia Express – Drumul mătăsii

Cântăreața de muzică populară va participa în cadrul emisiunii de la Antena 1 alături de Mirela Vaida. Aceasta a acceptat provocarea fără să stea prea mult pe gânduri.

„Plec în aventura vieții mele la Asia Express, alături de Mirela Vaida! Ne așteaptă provocări, emoții și experiențe de neuitat. Începând de azi spunem START aventura! Să ne țineți pumnii 🍀 Sper să ne întoarceam acasă cât mai târziu, sau chiar ultimele! 🙏🏼Să fiți cuminți și să vă găsesc sănătoși când mă întorc”, a transmis Oana Tomoiagă pe rețelele sociale, înainte de plecare.

De ce participă Mirela Vaida la Asia Express

Celebra prezentatoare TV și cântăreața și-a motivat decizia de a accepta să participe la ediția din 2026 a emisiunii Asia Express. Vedeta susține că nu o face pentru bani, ci ca o provocare personală de a se redescoperi pe sine.

„Celor care nu înțelegeți de ce plec: încerc să vă spun de ce plec. Nu e vorba despre bani, pentru că știți că eu lucrez pe foarte multe planuri și câștig foarte mulți bani, astfel încât să-mi permit să plec. Deci nu e despre câștig și despre marele premiu. E despre mine! Îmi iau lumea în cap la propriu și la figurat și plec la mii de kilometri depărtare. Este o nevoie a mea personală de a mă descoperi pe mine, de a avea această experiență nebună și de a ieși din rutina zilnică. Pentru că rutina zilnică e cea care te omoară. O am alături pe Oana Tomoiagă, nebuna mea frumoasă, și știu că împreună vom face cea mai faină echipă”, a spus Mirela Vaida pe instastory.

Unde se filmează Asia Express sezonul 9

Ediția din acest an se numește „Drumul Mătăsii” și se va filma prin Uzbekistan și China. Va prezenta ruta care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul, dar care a și influențat comercial, cultural și tehnologic oamenii și locurile.

Emisiunea, produsă în continuare de celebra Mona Segall, promite să aducă în casele telespectatorilor culturi diferite, tradiții surprinzătoare și provocări intense. Sezonul 9 va fi difuzat de Antena 1 în toamna lui 2026.

Concurenții Asia Express sezonul 9

În afară de Mirela Vaida și Oana, pe lista concurenților care au acceptat provocarea de a trăi printre străini, fără bani și telefoane, se află și:

Cheloo şi Mihai Ban

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Radu Isac şi Eduard Hordilă

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu

Maurice Munteanu și Connie Preda

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă

What’s UP şi Miky, soția lui

Mirela Retegan şi Maya, fiica ei

