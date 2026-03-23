Vica Blochina, predicții despre parcursul Mirelei Vaida la Asia Express: ”Energia anului în care trăiește nu o ajută”

Vica Blochina a venit cu predicții incendiare la Dan Capatos Show, unde a combinat numerologia cu Asia Express: Drumul Mătăsii. Vedeta a explicat cum îți calculezi anul personal și ce înseamnă asta pentru viața ta. În ceea ce privește noul lot de concurenți care vor pleca pe Drumul Mătăsii, Mirela Vaida nu a scăpat de analiza frumoasei blondine. CANCAN.ro are toate detaliile!

Vica ne-a dezvăluit metoda prin care oricine își poate calcula anul personal. Totul pornește de la data nașterii, iar rezultatul final îți arată exact ce tip de energie te influențează pe parcursul anului. Aduni data de naștere cu luna nașterii, apoi adaugi cifra 1 și gata, ai aflat anul personal. Vezi emisiunea integrală aici!

„Așa lucrează energia. Energia anului când trăiești… anul doi personal așa lucrează. Lucrează foarte mult pe relaționare și este un an despre relaționare. (…) Adunați ziua nașterii ca să vedeți, să aflați anul personal și ca să știți ce să vă așteaptă, adică ce trăiți. Deci trebuie să se înțeleagă că noi toți trăim ciclic și fiecare an are o energie a universului, exact ca vara, toamna și iarna.”

Pentru cei aflați în anul 1, Vica spune că este o perioadă decisivă, în care trebuie luate cele mai importante hotărâri. Este anul în care pui bazele pentru tot ce urmează și în care nu ai voie să stai pe loc.

„Cei care trăiesc anul unu personal este foarte important pentru ei să facă structură pentru următorii minim patru ani. Adică efectiv trebuie să se vadă cum vor, unde vor să fie peste patru ani, este un an în care fac o temelie. Anul doi personal este un an în care oamenii trebuie să învețe diplomația și să știe să relaționeze. Cele mai mici certuri în anul doi personal pot să aducă pagube cele mai mari și da, este posibil să se divorțeze. Oricât de rău te cerți cu cineva în anul doi personal trebuie obligatoriu să te împaci, altfel intri în depresie. Anul trei personal este un an foarte norocos, dar atâta timp cât tu înveți în anul ăla ceva și trăiești într-un sistem. Este un an în care trebuie să faci multe investiții și să îți promovezi afacerea sau pe tine, dar nu ai voie să fii leneș.”

Mirela Vaida, pusă sub lupa blondei

Analiza pentru Mirela Vaida nu a fost prea prielnică. Vica a lăsat de înțeles că anul personal nu este unul ideal pentru victorie. Totul ține de energia în care se află, iar, după spusele blondei, parcursul Mirelei la Asia Express nu va fi unul chiar ușor.

„Mai mici la șanse de câștigat, pentru că energia anului în care trăiește nu o ajută foarte mult în direcția asta. Este un an despre relaționare și provocări emoționale, nu despre competiții câștigate ușor sau rapid.”

