Cea mai mare temere a Loredanei Chivu, înainte să plece în Asia Express: ”Nu o să fie ușor deloc!”

Loredana Chivu, gata să dea lovitura la Asia Express! Încurajată de Vica Blochina, frumoasă noastră visează să ajungă cât mai departe! Loredana Chivu intră oficial în cursa Asia Express: Drumul Mătăsii și promite un show total, plin de emoții și surprize neașteptate. CANCAN.ro are toate detaliile!

În platou, Vica Blochina a surprins când a declarat că Loredana are șanse mari să ajungă foarte departe. Cum de știe asta Vica? Cu ajutorul numerologiei, care îi arată că acesta ar putea fi anul în care fosta asistentă a lui Capatos ar putea da lovitura. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt foarte încrezătoare, mi-am dorit mult competiția aceasta și îmi doresc să stau cât mai mult în emisiune. Eu oricum mă consider o femeie puternică, dar cu siguranță aici o să-mi testez toate limitele și o să văd o versiune a mea pe care poate nu o cunosc.”

Loredana Chivu, încurajată de blonda lui Pițurcă

„Este important să treci primele săptămâni și după ce intri în ritm, totul devine mai ușor și începi să te adaptezi. Tu o să mergi departe, asta cred, important este să nu cazi cu moralul în primele săptămâni.”

Loredana a recunoscut că una dintre cele mai mari provocări pentru ea va fi partea legată de mâncare, mai ales în condițiile dure din Asia.

„Să fie problema mâncarea, dar măcar un suc așa din când în când, dacă-mi dau oamenii, ar fi perfect. Mă descurc eu, adrenalina de acolo mă face să mă adaptez la situația în care sunt și să merg mai departe. Mă descurc eu, adrenalina de acolo mă face să mănânc și să fac față la orice situație. Mă adaptez la situația în care sunt, chiar dacă poate nu o să fie ușor deloc pe parcursul competiției.”

Chiar dacă este încrezătoare, Loredana nu subestimează deloc competiția și spune că sezonul acesta va fi unul extrem de dificil. Mai multe echipe îi dau emoții serioase încă de la început.

„Sincer mi se par multe echipe puternice și cred că o să fie o competiție foarte grea. Sunt oameni care eu cred că o să se descurce foarte bine și o să fie greu de învins. Mi-am propus să nu cedez și să merg cât mai departe, indiferent de obstacolele care apar pe parcurs. Sper să fie o versiune bună de-a mea, mai bună decât cea pe care o cunosc până acum.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

