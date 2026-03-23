Câștigătorul Asia Express 2024, sfaturi prețioase pentru noii concurenți: „Să aibă ochelarii de vedere într-o borsetă”

După ce a câștigat Asia Express alături de Nicolai Tand în 2024, Sorin Brontei vine cu sfaturi pentru noii concurenți care se pregătesc de Drumul Mătăsii. Invitat la Dan Capatos Show, artistul a vorbit despre realitatea din competiție, unde fiecare detaliu contează și unde presiunea poate transforma complet comportamentul oricui. CANCAN.ro are toate detaliile!

Brontei a explicat că în Asia Express nu câștigă neapărat cel mai puternic, ci cel mai atent. De multe ori, diferența o fac lucruri mărunte, cum ar fi capacitatea de a înțelege un indiciu sau de a descifra un mesaj sub presiune.

„Sfatul pe care noi l-am primit a fost așa: tot timpul să avem un creion și o hârtie, iar în cazul în care cineva are mici probleme de vedere, obligatoriu să aibă ochelarii de vedere într-o borsetă sau undeva la îndemână. Pentru că de multe ori trebuie să citești, să te uiți după chestii mici, iar noi am fost în dificultate când primeam telefoane foarte codate și nu puteam nici măcar să dăm zoom la mesajele primite. Eu și Nicolai de foarte multe ori am fost în dificultate, mai ales în momentul în care primeam un telefon care era foarte codat, blocat în toate felurile.”

Adevărul despre cupluri: „Poate apropia foarte tare sau poate strica relația”

Artistul a fost extrem de sincer când a vorbit despre relațiile de cuplu în competiție. În astfel de condiții, orice relație este pusă la încercare.

„În cuplu, din punctul meu de vedere, poate fi un pic riscant, pentru că la un moment dat te comporți exact așa cum ești, fără menajamente. O experiență de genul ăsta poate să te apropie foarte tare sau are șanse să facă relația să scârțâie puțin, dar ulterior cred că se pot trece peste.”

Nici prieteniile nu scapă: „Nu ne-am certat niciodată până la Asia Express”

Deși avea o relație extrem de apropiată cu Nicolai Tand, Brontei spune că nici măcar o legătură atât de puternică nu a fost imună la presiunea competiției.

„Eu cu Nicolai, cunoscându-ne de aproape nouă ani, nu am avut niciodată în viața mea până în momentul Asia Express o ceartă sau o discordie. În Asia Express ne-am certat, m-am enervat pe el, el pe mine, și nu aveam un trigger anume, pur și simplu presiunea ne ducea acolo.”

Brontei ne-a spus că oboseala, stresul și lipsa confortului creează un context în care reacțiile devin imprevizibile. În aceste condiții, chiar și cele mai mici lucruri pot declanșa conflicte.

„În momentul în care ești sub o presiune foarte mare, epuizare fizică și psihică și tot timpul în stres, triggerele pot fi de multe feluri. Într-un cuplu, oamenii știu să-și apese butoanele roșii foarte ușor și asta este partea dificilă, pentru că reacțiile vin instant. Poate fi și un lucru bun, pentru că înveți să gestionezi situațiile de criză cu mai mult calm și cu mai multă înțelepciune. Indiferent de ce se întâmplă acolo, cred că ulterior se pot trece peste toate, dar trebuie să fii foarte puternic psihic.”

