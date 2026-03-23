Câștigătorul Asia Express 2024, sfaturi prețioase pentru noii concurenți: „Să aibă ochelarii de vedere într-o borsetă"

De: Simona Vlad 23/03/2026 | 22:56
După ce a câștigat Asia Express alături de Nicolai Tand în 2024, Sorin Brontei vine cu sfaturi pentru noii concurenți care se pregătesc de Drumul Mătăsii. Invitat la Dan Capatos Show, artistul a vorbit despre realitatea din competiție, unde fiecare detaliu contează și unde presiunea poate transforma complet comportamentul oricui. CANCAN.ro are toate detaliile!

Brontei a explicat că în Asia Express nu câștigă neapărat cel mai puternic, ci cel mai atent. De multe ori, diferența o fac lucruri mărunte, cum ar fi capacitatea de a înțelege un indiciu sau de a descifra un mesaj sub presiune. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sfatul pe care noi l-am primit a fost așa: tot timpul să avem un creion și o hârtie, iar în cazul în care cineva are mici probleme de vedere, obligatoriu să aibă ochelarii de vedere într-o borsetă sau undeva la îndemână. Pentru că de multe ori trebuie să citești, să te uiți după chestii mici, iar noi am fost în dificultate când primeam telefoane foarte codate și nu puteam nici măcar să dăm zoom la mesajele primite. Eu și Nicolai de foarte multe ori am fost în dificultate, mai ales în momentul în care primeam un telefon care era foarte codat, blocat în toate felurile.”

Adevărul despre cupluri: „Poate apropia foarte tare sau poate strica relația”

Artistul a fost extrem de sincer când a vorbit despre relațiile de cuplu în competiție. În astfel de condiții, orice relație este pusă la încercare.

„În cuplu, din punctul meu de vedere, poate fi un pic riscant, pentru că la un moment dat te comporți exact așa cum ești, fără menajamente. O experiență de genul ăsta poate să te apropie foarte tare sau are șanse să facă relația să scârțâie puțin, dar ulterior cred că se pot trece peste.”

Nici prieteniile nu scapă: „Nu ne-am certat niciodată până la Asia Express”

Deși avea o relație extrem de apropiată cu Nicolai Tand, Brontei spune că nici măcar o legătură atât de puternică nu a fost imună la presiunea competiției.

„Eu cu Nicolai, cunoscându-ne de aproape nouă ani, nu am avut niciodată în viața mea până în momentul Asia Express o ceartă sau o discordie. În Asia Express ne-am certat, m-am enervat pe el, el pe mine, și nu aveam un trigger anume, pur și simplu presiunea ne ducea acolo.”

Brontei ne-a spus că oboseala, stresul și lipsa confortului creează un context în care reacțiile devin imprevizibile. În aceste condiții, chiar și cele mai mici lucruri pot declanșa conflicte.

„În momentul în care ești sub o presiune foarte mare, epuizare fizică și psihică și tot timpul în stres, triggerele pot fi de multe feluri. Într-un cuplu, oamenii știu să-și apese butoanele roșii foarte ușor și asta este partea dificilă, pentru că reacțiile vin instant. Poate fi și un lucru bun, pentru că înveți să gestionezi situațiile de criză cu mai mult calm și cu mai multă înțelepciune. Indiferent de ce se întâmplă acolo, cred că ulterior se pot trece peste toate, dar trebuie să fii foarte puternic psihic.”

Cine este și cu ce se ocupă Radu Isac, noul concurent de la Asia Express. Cu cine face echipă

Avem cele 9 echipe de la Asia Express 2026: Cheloo VS Loredana Chivu, cap de afiș

Iți recomandăm
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Știri
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Vica Blochina dă verdictul numerologic: se împacă sau nu Andreea Popescu și Rareș Cojoc?
Știri
Vica Blochina dă verdictul numerologic: se împacă sau nu Andreea Popescu și Rareș Cojoc?
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
Gandul.ro
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care îți ușurează curățenia locuinței
Adevarul
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
go4it.ro
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
Gandul.ro
Zodia care primește primă de Paște de la șef. Întoarce banii cu lopata de sărbători
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania
Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Horoscop 24 martie 2026. Zodia care avansează în carieră
Horoscop 24 martie 2026. Zodia care avansează în carieră
Vica Blochina dă verdictul numerologic: se împacă sau nu Andreea Popescu și Rareș Cojoc?
Vica Blochina dă verdictul numerologic: se împacă sau nu Andreea Popescu și Rareș Cojoc?
Vica Blochina, predicții despre parcursul Mirelei Vaida la Asia Express: ”Energia anului în care ...
Vica Blochina, predicții despre parcursul Mirelei Vaida la Asia Express: ”Energia anului în care trăiește nu o ajută”
Cea mai mare temere a Loredanei Chivu, înainte să plece în Asia Express: ”Nu o să fie ușor deloc!”
Cea mai mare temere a Loredanei Chivu, înainte să plece în Asia Express: ”Nu o să fie ușor deloc!”
Vezi toate știrile