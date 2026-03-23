What's Up, primele declarații după ce a acceptat provocarea Asia Express. Care este cea mai mare temere a artistului

De: Simona Vlad 23/03/2026 | 22:30
What’s Up și soția lui se pregătesc să intre într-una dintre cele mai dure aventuri televizate, Asia Express: Drumul Mătăsii, iar emoțiile sunt deja la cote maxime. Artistul ne-a dezvăluit cum a luat decizia, dar ne-a spus și despre rolul important pe care l-a avut partenera lui în această alegere curajoasă. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

În stilul lor autentic, What’s Up și soția lui nu au apelat la antrenamente sofisticate, ci au ales să se pregătească… mai pe clasic. Artistul spune că au început să se obișnuiască cu oboseala, mersul pe jos și ritmul alert, pentru a face față provocărilor din Asia Express. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu recunosc, mai mult m-a împins soția mea, eu sunt mai fricos de drumuri. Datorită ei am ales să acceptăm această propunere. În primul rând am început antrenamentul cu metroul și cu tramvaiul de vreo două săptămâni, de când am aflat că plecăm acolo, am început să mergem pe jos într-una ca să ne facem picioarele. Noi toată ziua stăm aici blocați în studio.”

Marea provocare rămâne mâncarea: „O să mâncăm orez cu orez și pâine cu pâine”

Artistul a recunoscut că alimentația va fi un test serios pentru ei, mai ales în condițiile în care amândoi au restricții alimentare. Cu toate acestea, What’s Up spune că este pregătit pentru orice scenariu.

„În principiu, cu mâncarea va fi mai greu. Soția mea nu mănâncă deloc carne, eu m-am lăsat de vreo 157 de zile, deci o să mâncăm orez cu orez, pâine cu pâine. Nu e problemă la mine, am ținut cel mai mult 23 de zile doar cu apă, am ținut un post pentru bunul Dumnezeu, pentru că la câte mi-a dat în viața asta era cazul să mă smeresc.”

Soția lui What’s Up ne-a vorbit despre emoțiile și temerile pe care le are înainte de plecare. Deși este conștientă că nu va fi ușor, spune că își pune toată încrederea în relația lor.

„Merg cu încredere în Dumnezeu și în soțul meu și mă gândesc că orice lucru se întâmplă cu un motiv, chiar dacă nu va fi ușor. Ca și teamă, cred că mi-e teamă să nu fie cazul să tăiem ceva animale.”

What’s Up ne-a spus și despre provocările din relația lor care ar putea apărea în competiție. Artistul spune că încearcă deja să se adapteze pentru a evita conflictele.

„Soția mea nu e cea mai sportivă, are 1,59 și mie mi-e foarte greu, sunt tip agitat și alerg mult, îmi va fi greu să țin pasul. Am început să mă antrenez acasă, să merg pe lângă ea mai ușor, să nu mă agit, dar în timpul competiției orice se poate întâmpla.”

