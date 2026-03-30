Anunțul făcut de Mona Segall, despre noul sezon Asia Express: ”Se anunță spectaculos”

De: Denisa Crăciun 30/03/2026 | 14:12
Ce spune Mona Segall despre noul sezon Asia Express

Filmările pentru un nou sezon Asia Express vor începe curând. Concurenții au plecat deja pentru a intra în joc. Producătoarea emisiunii, Mona Segall, a plecat și ea alături de cele nouă echipe. 

Asia Express este una dintre cele mai iubite emisiuni din România. În fiecare an, alți concurenți acceptă provocarea, iar Mona Segall este mereu pregătită să le ofere cele mai frumoase și unice experiențe. Sezonul 9 promite să fie la fel de interesant precum cele anterioare, iar producătoarea a mărturisit că are emoții pentru filmările noului sezon. Totodată, aceasta a explicat că participanții nu vor vedea doar orașele mari, ci vor experimenta stilul de viață al localnicilor din diferite sate.

Duminică, 29 martie, concurenții au plecat să filmeze noul sezon al celebrei emisiuni Asia Express. Odată cu ei s-a dus și producătoarea show-ului, Mona Segall. Ea a declarat că de obicei pleacă mai devreme, dar pentru că a fost nevoită să rămână în țară s-a dus la aeroport în același timp cu participanții. Cu toate acestea, ea are toate detaliile puse la punct, iar emoțiile sunt nelipsite.

Asia Express începe pentru a noua oară și suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că eu plec, de obicei, cu vreo 5-6 zile înaintea celorlalți, ca să am timp să pregătesc, acum nu s-a putut, pentru că am avut niște probleme aici și a trebuit să le rezolv, așa că sunt un pic nesigură pe mine și abia aștept să ajung, a declarat Mona Segall.

Totodată, aceasta a ținut să menționeze că și acest sezon se va ridica la nivelul așteptărilor telespectatorilor. De această dată, cei care au acceptat provocarea vor merge pe străzile din Uzbekistan și China. Dacă până acum au vizitat în mare parte orașele mari, în acest sezon vor trebui să se bucure de ce le oferă satele și localnicii.

În primul rând, mi se pare traseul foarte interesant. E Drumul mătăsii, e interesant din toate punctele de vedere și vizual, dar și ca și concept, conținut. Sper să placă, mai ales că mergem în China și mergem pentru o lungă perioadă de timp și vom vedea o mare parte din China. Nu vedem doar orașele mari unde merg turiștii, vedem mult mai mult decât atât și încercăm să cunoaștem și să afle și cei de acasă despre mentalitățile și despre stil de viață și oameni, a adăugat ea.

