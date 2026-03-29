Loredana Chivu, la un pas să rateze plecarea în Asia Express 2026. Ce a putut să pățească fix înainte să decoleze avionul

Start cu emoții, agitație și momente tensionate pentru noul sezon al Asia Express! Vedetele de la Antena 1 au dat oficial startul aventurii pe celebrul „Drum al Mătăsii”, însă înainte de competiția propriu-zisă, aeroportul Otopeni a fost scena unor întâmplări demne de un adevărat show. Iată ce a pățit Loredana Chivu!

Încă de la primele ore ale dimineții, concurenții sezonului 9 au ajuns la aeroport cu bagaje, emoții și mult entuziasm. Atmosfera a fost una încărcată, iar fiecare echipă a încercat să profite de ultimele momente petrecute alături de familie și prieteni înainte de plecarea într-o aventură care promite să le testeze limitele.

Ce a pățit Loredana Chivu în aeroport

Printre cei care au atras atenția s-au numărat și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, una dintre echipele care pornesc în cursa plină de provocări prin Uzbekistan și China. Dacă la prima vedere totul părea sub control, lucrurile au luat o turnură neașteptată chiar înainte de îmbarcare.

Loredana Chivu a fost la un pas să rateze plecarea după ce s-a confruntat cu o problemă serioasă legată de bagaje. Vedeta a depășit limita admisă pentru bagajul de cală, iar situația a devenit rapid tensionată. În graba și agitația momentului, timpul părea că se scurge împotriva ei, iar riscul de a nu mai prinde zborul a devenit unul real.

Pentru a putea continua călătoria și a nu compromite startul în competiție, Loredana a fost nevoită să scoată din buzunar o sumă considerabilă. Taxa suplimentară pentru excesul de bagaj a ajuns la aproximativ 200 de euro, o cheltuială neprevăzută care i-a dat planurile peste cap chiar înainte de startul aventurii.

„Îmi este teamă puțin de mâncărurile acelea >, ca să le zic așa, nu sunt cele mai ok, dar sper și îmi doresc să ne descurcăm bine la cazare. În rest, chiar nu mi-e teamă, nu vreau să mă dau în lături de la nimic, vreau să-mi testez limitele la potențial maxim”, a povestit Loredana Chivu.

