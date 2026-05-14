Filmul tragediei din Chitila. Adolescenta de 16 ani ar fi alunecat în lac, iar băiatul a sărit să o salveze

Adolescentul de 16 ani care a sărit în lac pentru a o salva pe fata care alunecase în apă se zbate între viață și moarte. Intervenția salvatorilor s-a desfășurat contracronometru, fiind mobilizate numeroase echipaje medicale, scafandri, bărci de salvare și două elicoptere SMURD. În prezent, băiatul se află în stare gravă la spital, ventilat mecanic și supravegheat atent de medici. Cadrele medicale sunt rezervate cu privire la șansele de salvare.

Potrivit primelor informații, fata în vârstă de 16 ani ar fi alunecat și ar fi căzut în apă în timp ce se afla pe marginea lacului. Adolescentul a reacționat imediat și a sărit după ea, încercând să o scoată la mal. Din păcate, acesta nu știa să înoate, iar curenții l-au tras în larg. Tânăra a reușit într-un final să ajungă aproape de mal, unde a fost ajutată de mai mulți trecători până la sosirea echipajelor de intervenție.

Băiatul de 16 ani este internat în spital

În cazul băiatului, misiunea a fost mult mai dificilă. Scafandrii l-au căutat minute bune înainte să îl găsească inconștient în apă. După ce a fost adus la mal, medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Timp de aproape o oră, echipajele medicale au încercat să îl readucă la viață, iar în cele din urmă adolescentul a răspuns procedurilor efectuate.

Ulterior, acesta a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la spital. Medicii spun că starea lui este critică, fiind conectat la aparate care îl ajută să respire.

Prognosticul este rezervat, iar specialiștii avertizează că, dacă va supraviețui, există riscul să rămână cu probleme neurologice cauzate de lipsa de oxigen. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și în ce condiții au ajuns cei doi adolescenți în apă.

