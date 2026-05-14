După trei sarcini, influencerița e pregătită să devină din nou mamă. Emily Burghelea: „Copiii sunt cea mai mare binecuvântare”

Emily Burghelea are o energie molipsitoare și reușește cu brio să împace viața profesională cu cea personală. Nici nu ai spune că este mamă a trei copii de care ea și soțul ei se ocupă exclusiv. Așa cum știm, cei doi nu și-au dorit un ajutor din partea unei bone, ci au preferat să se implice trup și suflet în creșterea și educarea copiilor, din dorința de a-i modela cum își doresc. Influencerița a vorbit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO despre cum ea și soțul își împart atribuțiile, despre ritualul pe care îl face de fiecare dată cu copiii, dar ne-a dat și un șoc în timpul interviului, atunci când ne-a spus că e gravidă.

Emily Burghelea este soție și mamă a trei copii, însă viața de familie și distracție par că se îmbină perfect pentru ea. Prezentă la un eveniment din Capitală, șatena ne-a spus că ea și soțul ei, Andrei, s-au împărțit fiecare cât să plece de acasă, așa că se bucura de atmosferă „pe ceas”. Și, cum timpul se scurge repede, orologiul a bătut imediat după ce interviul pe care ni l-a oferit s-a încheiat. Ca să fie treaba, treabă, Emily mai că ne-a dat un șoc în care a spus că e gravidă. Și, cu toate că a glumit, fosta asistentă tv nu exclude posibilitatea ca în viitor ea și soțul ei să mai aibă un copil. Vedeta spune că micuții ei îi aduc cea mai mare satisfacție și că familia rămâne prioritatea ei numărul unu.

Urmează o nouă etapă importantă în viața lui Emily Burghelea: „Nu sunt pregătită”

CANCAN.RO: Emily, arăți superb, ai slăbit și ești bronzată. Ce faci?

Emily Burghelea: Bine, am venit la petrecere, fără Andrei, fără copii.

CANCAN.RO: Cum e viața de mamă, soție care merge la petreceri singurică? Parcă nu-i rea deloc?

Emily Burghelea: Mai am 52 de minute până când trebuie să merg acasă la Elisabeta pentru că facem schimb de ture eu și Andrei. Dar până atunci mă bucur de petrecere, mai există viața și în afara casei.

CANCAN.RO: Aveți acest ritual sau obicei de a ieși fiecare singur?

Emily Burghelea: Singuri nu, noi singuri nu prea ieșim, în schimb am un ritual cu Amedeea și cu Damian. De fiecare dată avem timpul acesta pe care îl petrecem 1 la 1. Când ai frați, îți dorești să ai timp să petreci doar cu mama, așa că tot timpul am grijă să ies o dată pe săptămână cu Damian, o dată pe săptămână cu Amedeea, iar cu Elisabeta stau mereu când sunt ei la grădiniță. Cu Andrei, o dată pe lună petrec o cină romantică, dar singură nu am niciun ritual, cred că ar trebui să încep.

CANCAN.RO: Ce ai face dacă ți-ai oferi timp doar pentru tine?

Emily Burghelea: Aș veni la un eveniment frumos să vorbesc cu tine. Mi-e foarte dor de interacțiunea asta cu oamenii. Când ești mămică ai mai multe interacțiuni cu copiii.

CANCAN.RO: Ți-a exersat viața de mamă răbdarea, nu? Ce ai descoperit tu la tine de când ți s-a schimbat viața la 180 de grade?

Emily Burghelea: Am descoperit că sunt mult mai puternică decât credeam, să ai trei copii este o adevărată aventură în fiecare zi. Când pleacă la timp copiii mei la grădiniță și ajung la timp, pentru mine este deja o zi câștigată. Amedeea urmează să se ducă la școală doamnelor și domnilor, urmează să am o fetiță care să se ducă la școală. Nu sunt pregătită pentru treaba asta și sunt încă în căutare de școli, Andrei vrea să o dăm la stat, dar nu știm încă sigur. De la o vârstă ai alte preocupări, nu mai e doar asta cu ce ruj te-ai dat, ci la ce școală îți înscrii copilul.

CANCAN.RO: Ești luminoasă, zâmbitoare, ești mereu bine dispusă.

Emily Burghelea: Sunt gravidă! (n.r. râde ) Nu, nu, fac sport acasă. De trei ori pe săptămână, e un antrenament pe care îl fac acasă, este foarte ușor de făcut și l-am făcut ca să-mi intru în formă și din treaba asta am făcut o mișcare feminină pentru că în acest fel pot face femeile acasă sport cu ajutorul aplicației pe care am creat-o. E foarte tare. Acolo ai- mindset- făcut cu o profesoară de programare neurolingvistică pentru că te spală pe creier astfel încât să îți atingi obiectivele pe bune. Spălatul asta pe creier e pe bune.

CANCAN.RO: Tu ai trecut și printr-o depresie la un moment dat?

Emily Burghelea: Da, de multe ori. Practic sportul m-a ajutat real să mă reechilibrez, doar că eu ca să am acces la informațiile astea am căutat mulți specialiști

Vedeta are cel mai loial iubit, dar: „Îl țin legat în casă”

CANCAN.RO: Mi-ai zis că faci sport de trei ori pe săptămână, m-am gândit că faci sport cu soțul tău?

Emily Burghelea: Și el face, dar problema este că nu facem împreună, el face la sală, eu fac acasă. Iar „sport” cu soțul meu în alt sens, ar trebui să mă mai opresc puțin, nu? Sau cum o vrea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Ai fi deschisă să aveți încă un copil?

Emily Burghelea: Absolut, copiii sunt cea mai mare binecuvântare și dacă Dumnezeu vrea, absolut. Elisabeta a fost un bebeluș surpriză, ea a venit îngeraș de la Dumnezeu pentru că așa și-a dorit ea. Aș vrea să mai am un copil pentru că cei mici mă încarcă foarte tare și dacă am o zi mai grea sau sunt stresată, în momentul în care vin Amedeea și Damian de la grădiniță, în momentul acela uit de toate. Dacă trăiești în prezent cu copiii tăi, aceasta este cea mai bună terapie. Iar asta că nu am ales să avem bonă e tot din dorința să îi modelăm în viață.

CANCAN.RO: Vezi că mai ai 40 și ceva de minute și trebuie să pleci, să faci schimb de tură cu Andrei. Pleacă și el după în oraș?

Emily Burghelea: Nu, el nu iese niciodată în oraș, nu merge la evenimente, el este cel mai bun om pe care l-am cunoscut.

CANCAN.RO: Spune adevărul că îl ții în casă legat!

Emily Burghelea: Îl țin! La sală se mai duce și mi-a zis o prietenă că era acolo cuminte.

