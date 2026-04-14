Momente critice pentru Emily Burghelea. Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „E mult prea copleșitor”

De: Andrei Iovan 14/04/2026 | 13:54
Emily Burghelea are o viață activă, este mămică full-time, antreprenoare și influenceriță. Nu e de mirare că timpul ei este limitat, și nu mai știe cum să facă să bifeze toate lucrurile într-o singură zi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a recunoscut că se simte copleșită de multe ori și nu mai știe cum să gestioneze situațiile. 

Viața de mamă nu vine cu manual de instrucțiuni, iar pentru unele femei, adaptarea nu este doar dificilă, ci este copleșitoare. Emily Burghelea recunoaște deschis că se află într-un punct în care echilibrul dintre viața personală, familie și carieră pare aproape imposibil de atins.

Emily Burghelea recunoaște că trece printr-o perioadă dificilă. sursa – social media

Pentru Emily, realitatea este clară, rolul de mamă vine înainte de orice. Iar asta înseamnă compromisuri constante. Proiectele se amână, întâlnirile se decalează, iar planurile personale sunt puse pe pauză. Deși își dorește să fie prezentă și eficientă în toate domeniile, timpul pare să nu fie niciodată suficient.

Emily Burghelea: „Este mult prea copleșitor”

În ciuda haosului actual, Emily privește înainte cu o doză de optimism realist. Este conștientă că această perioadă este temporară. Însă dincolo de organizare și prioritizare, există momente în care presiunea pur și simplu explodează, iar Emily nu se ferește să vorbească despre acele zile în care simte că totul vine peste ea simultan, fără scăpare.

Nu reușesc să îmi împart timpul. Dacă cineva are o soluție, o vreau acum, sub orice formă ar fi. Realitatea este că viața de mamă are prioritate. Și atunci proiectele mai întârzie, întâlnirile se mai decalează, iar eu, deși îmi doresc foarte mult să le fac pe toate la timp, pur și simplu nu găsesc timp. Știu că este o perioadă și că Elisabeta va crește, iar atunci voi avea și eu mai mult spațiu pentru mine și pentru tot ce îmi propun. Sunt momente în care este mult prea copleșitor. Mult peste ce îmi imaginam. Sunt zile în care simt că totul vine peste mine în același timp și nu mai am unde să mă retrag. Dar nu am încotro. Viața merge mai departe și trebuie să merg și eu cu ea. Poate asta înseamnă, de fapt, puterea, să continui chiar și atunci când simți că e prea mult. În zilele în care nu am energie sau chef, merg mai departe. Nu am încotro. Viața nu se oprește pentru că sunt eu obosită. Copiii au nevoie de mine, lucrurile trebuie făcute, iar responsabilitățile nu dispar. Poate încetinesc ritmul, poate nu fac totul perfect, dar continui. Pentru că asta este realitatea, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

