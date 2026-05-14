Acasă » Știri » Martorul accidentului din Vrancea, în care Alex și Miruna și-au pierdut viața, face dezvăluiri: ”Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări”

Martorul accidentului din Vrancea, în care Alex și Miruna și-au pierdut viața, face dezvăluiri: ”Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări”

De: Anca Chihaie 14/05/2026 | 20:04
Martorul accidentului din Vrancea, în care Alex și Miruna și-au pierdut viața, face dezvăluiri: ”Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări”
Alex și Miruna au murit carbonizați în accidentul din Vrancea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un grav accident rutier produs în județul Vrancea s-a soldat cu moartea a doi tineri și a declanșat o intervenție dramatică a martorilor aflați la fața locului. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din zona comunei Vârteșcoiu, unde un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

Mașina circula dinspre Focșani atunci când șoferul ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă. Vehiculul ar fi intrat într-un derapaj puternic, iar viteza ridicată ar fi contribuit decisiv la imposibilitatea redresării. Impactul cu structura de beton a fost extrem de violent, iar autoturismul a fost serios deformat în partea din față, ajungând într-o poziție instabilă imediat după coliziune.

Ce a declarat unul dintre martori

La scurt timp după impact, mașina a fost cuprinsă de flăcări. Focul s-a extins rapid, alimentat de avariile suferite de vehicul, ceea ce a făcut ca situația să devină critică în doar câteva momente. În interior se aflau patru tineri: doi dintre ei au fost găsiți ulterior în viață, reușind să iasă din autovehicul cu ajutorul persoanelor aflate în apropiere, însă ceilalți doi au rămas blocați în interior, în partea din față a mașinii.

Martorul spune că intervenția a fost una extrem de dificilă și marcată de haos și disperare. Mai mulți tineri aflați în zonă au auzit zgomotul impactului și au alergat imediat spre locul accidentului. Aceștia au încercat să ajute victimele, însă flăcările s-au extins cu rapiditate, iar deformarea caroseriei a făcut imposibilă deschiderea ușilor din față. În timp ce partea din spate a mașinii a permis evacuarea a două persoane, zona din față a rămas blocată, iar accesul a fost complet obturat.

În încercarea de a limita extinderea incendiului, martorii au folosit mijloace improvizate pentru a stinge focul până la sosirea echipajelor de intervenție. Cu toate acestea, incendiul a fost extrem de intens și s-a manifestat imediat după coliziune, reducând considerabil timpul în care victimele ar fi putut fi salvate.

”Dinspre Focșani venea o mașină cu o viteză extrem de mare, a intrat deja în viraj derapând, șoferul nu a mai avut nicio șansă să redreseze mașina și s-a oprit fix în acest loc. Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări, în momentul impactului era aproape verticală, deci foarte violent. Am coborât cât am putut de repede și cu ajutorul celorlalți prieteni am reușit să scoatem celelalte două persoane din mașină.

După aceea, am încercat să deschidem ușile și celor din față, dar în zadar, pentru că s-au blocat, probabil mașina turtindu-se, nu s-au mai putut deschide. Instantaneu, la momentul impactului, a și izbucnit incendiul”, a declarat tânărul salvator.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în lumea sportului! A murit la doar 29 de ani

O fetiță de 10 ani s-a aruncat de la etajul patru pentru a scăpa de flăcări. Micuța a supraviețuit ca prin minune

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea fotbalului! A murit Marin Andrei, fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit Marin Andrei, fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid
„Pastile minune” pentru bolnavii cu cancer. Zeci de mii de bolnavi înșelați
Știri
„Pastile minune” pentru bolnavii cu cancer. Zeci de mii de bolnavi înșelați
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea fotbalului! A murit Marin Andrei, fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid
Doliu în lumea fotbalului! A murit Marin Andrei, fostul portar de la Dinamo, Steaua și Rapid
„Pastile minune” pentru bolnavii cu cancer. Zeci de mii de bolnavi înșelați
„Pastile minune” pentru bolnavii cu cancer. Zeci de mii de bolnavi înșelați
După trei sarcini, influencerița e pregătită să devină din nou mamă. Emily Burghelea: „Copiii ...
După trei sarcini, influencerița e pregătită să devină din nou mamă. Emily Burghelea: „Copiii sunt cea mai mare binecuvântare”
Gabriela Cristea, adevărul despre ofertele primite după ce a plecat de la Antena Stars. Vedeta a luat ...
Gabriela Cristea, adevărul despre ofertele primite după ce a plecat de la Antena Stars. Vedeta a luat o decizie radicală!
Filmul tragediei din Chitila. Adolescenta de 16 ani ar fi alunecat în lac, iar băiatul a sărit să ...
Filmul tragediei din Chitila. Adolescenta de 16 ani ar fi alunecat în lac, iar băiatul a sărit să o salveze
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 mai, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 mai, de la ora 15.00
Vezi toate știrile