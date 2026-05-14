Martorul accidentului din Vrancea, în care Alex și Miruna și-au pierdut viața, face dezvăluiri: ”Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări”

Un grav accident rutier produs în județul Vrancea s-a soldat cu moartea a doi tineri și a declanșat o intervenție dramatică a martorilor aflați la fața locului. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din zona comunei Vârteșcoiu, unde un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

Mașina circula dinspre Focșani atunci când șoferul ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă. Vehiculul ar fi intrat într-un derapaj puternic, iar viteza ridicată ar fi contribuit decisiv la imposibilitatea redresării. Impactul cu structura de beton a fost extrem de violent, iar autoturismul a fost serios deformat în partea din față, ajungând într-o poziție instabilă imediat după coliziune.

Ce a declarat unul dintre martori

La scurt timp după impact, mașina a fost cuprinsă de flăcări. Focul s-a extins rapid, alimentat de avariile suferite de vehicul, ceea ce a făcut ca situația să devină critică în doar câteva momente. În interior se aflau patru tineri: doi dintre ei au fost găsiți ulterior în viață, reușind să iasă din autovehicul cu ajutorul persoanelor aflate în apropiere, însă ceilalți doi au rămas blocați în interior, în partea din față a mașinii.

Martorul spune că intervenția a fost una extrem de dificilă și marcată de haos și disperare. Mai mulți tineri aflați în zonă au auzit zgomotul impactului și au alergat imediat spre locul accidentului. Aceștia au încercat să ajute victimele, însă flăcările s-au extins cu rapiditate, iar deformarea caroseriei a făcut imposibilă deschiderea ușilor din față. În timp ce partea din spate a mașinii a permis evacuarea a două persoane, zona din față a rămas blocată, iar accesul a fost complet obturat.

În încercarea de a limita extinderea incendiului, martorii au folosit mijloace improvizate pentru a stinge focul până la sosirea echipajelor de intervenție. Cu toate acestea, incendiul a fost extrem de intens și s-a manifestat imediat după coliziune, reducând considerabil timpul în care victimele ar fi putut fi salvate.

”Dinspre Focșani venea o mașină cu o viteză extrem de mare, a intrat deja în viraj derapând, șoferul nu a mai avut nicio șansă să redreseze mașina și s-a oprit fix în acest loc. Mașina a fost cuprinsă instant de flăcări, în momentul impactului era aproape verticală, deci foarte violent. Am coborât cât am putut de repede și cu ajutorul celorlalți prieteni am reușit să scoatem celelalte două persoane din mașină. După aceea, am încercat să deschidem ușile și celor din față, dar în zadar, pentru că s-au blocat, probabil mașina turtindu-se, nu s-au mai putut deschide. Instantaneu, la momentul impactului, a și izbucnit incendiul”, a declarat tânărul salvator.

