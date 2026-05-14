Alertă de înec în Chitila. O fată de 16 ani a fost dusă cu elicopterul la spital, un băiat este resuscitat

Pompierii și echipajele de salvare au intervenit de urgență pe strada Rozelor din localitatea Chitila, județul Ilfov, după ce două persoane minore au fost surprinse în apă și s-au aflat în pericol de înec. La sosirea autorităților la fața locului, una dintre victime fusese deja scoasă la mal de către martori.

Este vorba despre o fată în vârstă de 16 ani, găsită conștientă și preluată imediat de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor. Ulterior, aceasta a fost transportată cu elicopterul SMURD către spital, aeronava urmând să aterizeze pe stadionul Dinamo.

Cea de-a doua persoană este resuscitată

Scafandrii au continuat operațiunile pentru găsirea celui de-al doilea minor, un băiat care ar fi fost luat de curenți și care, potrivit informațiilor preliminare, nu știa să înoate. La momentul intervenției, acesta era încă în apă, în stare de inconștiență.

La misiune participă scafandrii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile transportate de autospeciale de stingere, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Între timp, echipajele de scafandri au reușit să extragă și cea de-a doua victimă din apă, un băiat găsit în stare de inconștiență. La fața locului, salvatorii efectuează manevre de resuscitare în încercarea de a-i salva viața.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitati să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenție Prima persoană era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este in grija echipajelor medicale. În momentul de față echipajele de scafandrii desfășoară activități pentru căutarea celei de a doua persoane. Intervenim cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractată de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor.”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

