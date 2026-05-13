Doliu în muzica românească! A murit Aurelian Octav Popa

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 11:19
Este doliu în lumea artistică din România! Aurelian Octav Popa, maestrul clarinetului românesc care a cucerit marile scene ale lumii, s-a stins din viață. Clarinetistul, care a avut o carieră impresionantă în muzica simfonică și contemporană, a colaborat cu nume uriașe internaționale și a reprezentat România pe marile scene ale lumii.

Aurelian Octav Popa s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și lasă în urma sa o carieră impresionantă. A fost una dintre figurile emblematice ale muzicii clasice românești, iar de-a lungul carierei sale s-a făcut remarcat și pe marile scene ale lumii.

Născut pe 10 octombrie 1937, Aurelian Octav Popa a devenit una dintre figurile emblematice ale muzicii clasice românești. A fost atras de latura artistică încă de la o vârstă fragedă. A studiat clarinetul la Liceul de Muzică din București, continuând apoi pregătirea la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”. Mai apoi, și-a desăvârșit talentul urmând mai multe cursuri atât în Franța, cât și în SUA.

Clarinetist, dirijor și promotor al muzicii contemporane, artistul a impresionat publicul internațional prin interpretări memorabile. A colaborat cu Filarmonica George Enescu, dar și cu multe dintre marile orchestre europene. Aurelian Octav Popa a devenit cunoscut la nivel internațional, iar publicul l-a apreciat pentru munca și talentul său.

Unul dintre cele mai importante puncte ale carierei sale a fost interpretarea celebrului concert pentru clarinet semnat de Aaron Copland, avându-l chiar pe compozitor la pupitrul dirijoral.

De asemenea, de-a lungul anilor, Aurelian Octav Popa a interpretat lucrări semnate de compozitori celebri precum Paul Hindemith, Witold Lutosławski, Darius Milhaud, Franz Krommer și Antonín Dvořák. Artistul a susținut turnee importante alături de orchestre din Constanța, Cannes, Orchestra Națională Radio și Filarmonica „George Enescu” din București.

Aurelian Octav Popa nu a fost doar un artist de excepție, ci și un promotor și susținător al muzicii contemporane românești. Acesta a interpretat lucrări semnate de compozitori importanți precum Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Ștefan Niculescu, Adrian Iorgulescu și Cornel Țăranu.

 

