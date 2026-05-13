Un psiholog din București a murit după ce a căzut de la etajul 3

O femei în vârstă de 53 de ani din București s-a stins din viață, după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc din Sectorul 3. Din primele informații, victima era psiholog.

Tragedia a avut loc marți, 12 aprilie, în Sectorul 3 al Capitalei. Alarma s-a dat în jurul orei 16:00, când un apel la 112 anunța că o femeie a căzut de pe acoperișul unui bloc. Potrivit informațiilor din spațiul public, femeia era psiholog.

Incident șocant în sectorul 3 din București

O echipă de prim-ajutor a venit imediat la locul accidentului, iar zona a fost izolată. Medicii au încercat timp de minute întregi să îi salveze viața, însă, din păcate, au fost nevoiți să constate decesul la fața locului. Trupul neînsuflețit al psihologului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia.

Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs nenorocirea, dacă a fost vorba despre un accident sau o sinucidere.

„Ieri, 12 mai 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 15.50, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de la un etaj superior al unui bloc, situat în Sectorul 3. Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie în vârstă de 53 de ani. De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constat decesul femeii. S-a procedat la asigurarea și delimitarea locului, cazul fiind preluat de către Serviciul Omoruri. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, au declarat autoritățile.

