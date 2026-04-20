Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru un polițist de 20 de ani! A fost găsit împușcat mortal pe un câmp, în Tulcea

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 21:33
Sfârșit tragic pentru un tânăr polițist în vârstă de numai 20 de ani! Acesta a fost găsit împușcat mortal pe un câmp, în Tulcea. Tânărul se afla în timpul serviciului. Din primele informații, oamenii legii iau în calcul o sinucidere. Anchetatorii nu au, deocamdată, suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

Un tânăr polițist în vârstă de 20 de ani a fost găsit mort, luni după-amiază – 20 aprilie, pe un teren din municipiul Tulcea. Primele date indică faptul că acesta s-ar fi împușcat. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a afla cu exactitate cum și-a pierdut viața tânărul polițist.

Luni, 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:55, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au fost alertați cu privire la prezența unui cadavru pe un teren din municipiu. Se pare că era vorba despre un coleg de breaslă, un polițist în vârstă de 20 de ani.

Din primele verificări efectuate la fața locului, victima este un agent de poliție încadrat la Biroul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Tulcea. Acesta se afla în timpul serviciului, însă era îmbrăcat în ținută civilă.

Primele date indică faptul că acesta s-ar fi împușcat. Astfel, anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente care să sugereze implicarea unei alte persoane sau comiterea unei fapte penale.

De asemenea, pentru moment nu se cunosc motivele pentru care polițistul ar fi recurs la gestul extrem. În urma celor întâmplate, oamenii legii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. Ancheta este în desfășurare și se derulează sub coordonarea unității de parchet competente.

„Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, poliţist din cadrul I.P.J. Tulcea, care s-ar fi împuşcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale. La faţa locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, a transmis IPJ Tulcea.

 

