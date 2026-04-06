Andreea Sîrbu s-ar fi sinucis! Ce a împins-o pe asistenta ATI să recurgă la gestul extrem

Tragedie în Târgu Jiu! Andreea Sîrbu, o asistentă ATI, a fost găsită moartă în propria acasă. Cel care a făcut descoperirea tragică a fost chiar tatăl acesteia. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o sinucidere. Ce a împins-o pe Andreea să recurgă la gestul extrem?

O tragedie a zguduit luni, 6 aprilie, comunitatea medicală din Târgu Jiu. Andreea Georgiana Sîrbu, asistentă medicală în cadrul secției de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare în apartamentul său. Din primele informații, tânăra ar fi ales să se sinucidă, fiind găsită spânzurată.

Ce a împins-o pe Andreea să recurgă la gestul extrem

Andreea Sîrbu a fost găsită fără viață chiar de către tatăl său. Bărbatul a dat imediat alarma. La fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare și poliția, însă, din păcate, pentru tânără nu s-a mai putut face nimic.

Din primele informații, se pare că femeia ar fi ales să își pună capăt vieți. Iar în spatele gestului extrem se ascunde o dramă care o măcina în ultimul timp. Mai exact, Andreea trecuse printr-un divorț dureros, în care s-a luptat mult să obțină custodia fiicei sale în vârstă de 7 ani.

Deși femeia a reușit să câștige recent custodia, fostul soț nu și-a dorit să lase lucrurile așa. Se pare că bărbatul deschisese un nou proces pentru a obține custodia fetiței. Iar teama că și-ar putea pierde copilul ar fi măcinat-o pe Andreea.

Apropiații acesteia au declarat că în ultima perioadă era extrem de tensionată și se temea pentru viitorul fiicei sale. Se pare că teama că ar putea să fie despărțită de fiica ei ar fi împins-o până la urmă la gestul extrem.

În acest caz oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea tragedii.

