Codruța Filip a recunoscut motivul divorțului: „Când m-am întors de la Desafio, am găsit..”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca mariajul celor doi să ajungă la final, asta pentru că lucrurile păreau că merg foarte bine între ei. Însă, acum, artista a făcut dezvăluiri neașteptate. Codruța Filip a mărturisit când s-a stricat căsnicia ei. Totul este legat de participarea acesteia în cadrul show-ului Desafio, de la Pro TV.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Codruța Filip a recunoscut motivul divorțului

Deși până acum s-a ferit să vorbească despre motivele divorțului, recent, Codruța Filp și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, artista a făcut mărturisiri cu ochii în lacrimi.

Codruța Filip a fost întrebată dacă divorțul are legătură cu participarea ei în cadrul show-ului Desafio, iar răspunsul ei a fost unul pozitiv. Se pare că atunci când s-a întors din aventura de la Pro TV, aceasta a găsit totul schimbat acasă. Spune că Valentin Sanfira părea că este alt om chiar, iar acela a fost momentul în care a decis că mariajul nu mai poate continua.

„Cătălin Măruță: Are legătură cu participarea ta la Desafio? Pentru că au fost și tot felul de speculații că a plecat la Desafio, acolo cine știe poate s-a schimbat. S-a întors alt om de la show. Codruța Filip: Da, are legătură. În ceea ce privește faptul că eu atunci când m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat. Cătălin Măruță: Dar situația asta era total schimbată și înainte dar tu nu o vedeai? Codruța Filip: Nu știu să îți spun, eu am iubit enorm. Și când iubești… știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. A fost oarbă. Cătălin Măruță: E o situație așa.. îmi dau seama că a fost o decizie bruscă divorțul ăsta. Și a fost pentru că nu puteai să treci peste anumite lucruri și pentru că nu puteai să ierți anumite lucruri. Codruța Filip: Da, peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a mărturisit Codruța Filip, în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță.

