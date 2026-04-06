România, lovită de un val de aer rece din Scandinavia și Câmpia Rusă. Meteorologii anunță ninsori și viscol

De: Elisa Tîrgovățu 06/04/2026 | 19:40
România, lovită de lapoviță, ninsori și viscol de Paște. În ce zone ale țării se anunță temperaturi negative, în aprilie 2026

Meteorologii de la Meteoplus au transmis, pe pagina oficială de Facebook, un avertisment bazat pe datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM): România ar urma să fie influențată de un val de aer rece provenit dinspre Scandinavia și Câmpia Rusă.

Acest episod de răcire ar putea schimba radical vremea în perioada Paștelui, aducând instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Sunt așteptate ploi, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor. În zonele montane, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, însoțite pe alocuri de viscol.

Prognozele recente indică, de altfel, o tendință generală de răcire în această perioadă, cu temperaturi ușor sub valorile normale și episoade de precipitații în diverse regiuni ale țării.

Conform meteorologilor, în intervalul 7-14 aprilie 2026, valorile termice vor fi în scădere în toată țara. Acestea se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. În mijlocul săptămânii între 8 și 10 aprilie, cerul va fi mai mult noros și pe arii relati extinse va ploua, îar în nord, centru și est, trecător, vor fi și precipitații mixte.

Sursa foto: Pixabay

De Paște, valorile termice se vor situa sub normalul perioadei

În zona montană vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari va continua să se depună strat de zăpadă, mai ales pe creste. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari viteze la munte. Ninsorile vor fi viscolite, cu rafale de peste 70-80 km/h, precum și în est și sud-vest, cu viteze în general de 45-55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 15 grade Celsius. Cele minime vor fi cuprinse între minus 5 grade Celsius, în depresiunile din estul Transilvaniei, și 6 grade Celsius, pe litoral. Izolat vor fi condiții de brumă.

De Paște, valorile termice vor fi în ușoară creștere. Totuși, vor rămâne în continuare sub normalul perioadei. Vântul se va intensifica destul de tare, iar precipitațiile vor fi în extindere spre seară.

Tags:

Recomandarea video

