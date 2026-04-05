De ce Paștele catolic și ortodox pică în zile diferite. Explicația pe care puțini o știu

În timp ce creștinii catolici se bucură astăzi de Paște, ortodocșii își vor sărbători Învierea abia săptămâna viitoare, pe 12 aprilie. Această diferență de date nu este întâmplătoare, ci rezultatul unor decizii istorice care au modelat calendarele de sute de ani. Dar ce s-a întâmplat exact în secolul al XVI-lea și de ce au început să apară aceste decalaje?

În secolul al XVI-lea, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian pentru a corecta decalajul calendarului iulian, care acumulase întârzieri în raport cu ciclul astronomic. Schimbarea a fost una radicală: pentru catolicii europeni, zilele de 5-14 octombrie 1582 pur și simplu nu au existat, 4 octombrie fiind urmat direct de 15 octombrie. Noul calendar a devenit ulterior standardul în Occident, influențând nu doar sărbătorile religioase, ci și viața civilă de zi cu zi.

De ce Paștele este diferit?

Calendarul iulian, mai vechi, a rămas însă folosit de majoritatea Bisericilor Ortodoxe. Diferența dintre cele două calendare a crescut în timp, iar astăzi iulianul are o întârziere de 13 zile față de cel gregorian. Deși Sinodul de la Niceea din 325 stabilise că Paștele trebuie să fie sărbătorit într-o singură zi de toți creștinii, interpretarea datei a rămas influențată de calendarul folosit.

Astfel, Paștele ortodocșilor nu coincide de cele mai multe ori cu cel catolic. Situația este și mai variată între Biserici: Biserica Ortodoxă Greacă utilizează calendarul iulian modificat doar pentru sărbătorile fixe, precum Crăciunul, în timp ce sărbătorile mobile, inclusiv Paștele, rămân calculate după vechiul calendar.

Biserica Ortodoxă Rusă, în schimb, continuă să folosească calendarul iulian pentru toate sărbătorile. Aceasta explică de ce grecii sărbătoresc Crăciunul la aceeași dată ca occidentalii, dar nu și Paștele, iar rușii respectă o diferență de zile pentru ambele evenimente.

Decalajul dintre Paștele catolic și cel ortodox este o consecință a diferențelor istorice și astronomice dintre calendarele folosite, care persistă până în prezent, chiar dacă uneori, precum anul trecut, cele două sărbători coincid.

CITEȘTE ȘI: Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Mare. Ce nu trebuie să facă credincioșii

Cât costă ouăle înainte de Paște 2026. Magazinele unde le găsești mai ieftin