Moment emoționant pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii. A aflat sexul copilului chiar după nuntă

Simona Butură și iubitul ei, Mădălin, urmează să devină părinți pentru prima dată. Cei doi s-au căsătorit civil, eveniment la care au fost prezenți o parte din foștii concurenți de la Insula iubirii.

Simona Butură a devenit cunoscută publicului odată cu participarea la emisiunea Insula iubirii, alături cu Claudiu Dragotă. Relația lor a fost pusă la încercare, iar testul fidelității a fost picat cu brio de Claudiu, căruia i s-au încins călcâiele după ispita Anamaria Vaida.

După terminarea emisiunii, cei doi iubiți au încercat să lasă în urmă cele petrecute în Thailanda și să își mai ofere o șansă. Din păcate (sau din fericire), relația nu a mai funcționat: Claudiu s-a întors la ispita Anamaria Vaida, iar Simona s-a îndrăgostit de Mădălin.

Simona și Mădălin urmează să devină părinți

Iar relația dintre fosta concurentă de la Insula iubirii și iubitul ei a devenit cât se poate de serioasă. Cei doi sunt împreună de aproximativ un an și urmează să devină părinți pentru prima dată. Sâmbătă, 4 aprilie, Simona și Mădălin s-au căsătorit civil. În cadrul evenimentului au organizat un gender reveal (au dezvăluit sexul primului lor bebeluș), oferindu-le invitaților un dublu motiv de bucurie, un moment plin de emoție și suspans.

„4.04. O zi despre emoții pe care nu le pot descrie în cuvinte… despre iubire, oameni dragi și un “DA” spus din suflet. Alături de noi au fost cei care ne-au ținut de mână la început de drum… nașii noștri, oameni speciali, care ne-au fost sprijin și lumină în această zi. A fost mai mult decât o ceremonie… a fost începutul unei vieți împreună”, a scris Simona, pe Instagram.

De la eveniment nu aveau cum să lipsească o parte din foștii concurenți ai emisiunii Insula iubiri, din sezonul în care aceștia au participat. Printre ei s-au numărat: Cristina și Andrei Rotaru, Maria Covasa, dar și Iustina Loghin și Cornel. Cu o astfel de „audiență”, în mijlocul unei atmosfere de neuitat, Simona și Mădălin au aflat că urmează să devină părinții unei fetițe – vezi AICI imagini de la eveniment.

