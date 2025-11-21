Acasă » Altceva Podcast » După despărțirea de Claudiu, Simona de la Insula iubirii iubește din nou! Cum s-a fotografiat fosta concurentă cu iubitul

De: Anca Chihaie 21/11/2025 | 16:13
Claudiu, Simona și Anamaria / Foto: Captură Video

Simona iubește din nou! Sezonul 8 al reality show-ului „Insula Iubirii” a fost unul plin de tensiuni și răsturnări neașteptate, iar poveștile de dragoste apărute pe parcursul competiției au captat atenția publicului. În centrul atenției a fost relația dintre Claudiu Dragotă și fosta lui parteneră, Simona Butură, dar și interacțiunea dintre Claudiu și ispita Anamaria Vaida, care a generat multe speculații încă de la debutul sezonului.

Claudiu și Simona au ajuns în Thailanda pentru a testa fidelitatea și puterea relației lor, însă dinamica jocului a scos la iveală tensiuni și apropiere neașteptată între Claudiu și una dintre ispite. Deși atracția a fost evidentă, Claudiu a ales să părăsească competiția alături de Simona, în speranța unei împăcări și a continuării relației lor în afara emisiunii.

Simona are un nou iubit

După încheierea sezonului, evoluțiile sentimentale ale participanților au continuat să fie urmărite cu interes. Claudiu a oficializat relația cu ispita roșcată, marcând o schimbare semnificativă în viața lui personală, ceea ce a atras atenția asupra situației Simonei. Aceasta, rămasă singură după experiența de la „Insula Iubirii”, a fost în centrul speculațiilor cu privire la viața sa sentimentală.

Simona pare să fi trecut peste perioada de după show și că a început să-și reconstruiască viața personală. După ce Claudiu s-a cuplat cu focoasa ispită, nici Simona nu a stat prea mult și a publicat o imagine cu noul iubit. Cei doi par foarte apropiați și din descrierea fostei concurente pare că o duce tot mai bine pe plan sentimental.

Foto: Instagram

„Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața”, a transmis Simona pe Instagram.

