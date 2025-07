S-au cuplat după Insula iubirii și nu se mai ascund! Și-a părăsit iubita de dragul ispitei

Este bomba momentului pentru fanii Insulei iubirii. După ce l-a ispitit și l-a lăsat cu ochii în soare, fosta ispită Anamaria Vaida și fostul concurent, Claudiu Dragotă, s-au cuplat. Cei doi nu se mai ascund și au dat cărțile pe față!

Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă nu se mai feresc și au recunoscut că formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut în sezonul 8 al emisiunii Insula iubirii, acolo unde fostul concurent a venit împreună cu iubita lui, Simona Butură, pentru a se supune celui mai dur test al fidelității.

Deși între cei doi a existat o apropiere reală în timpul emisiunii, Claudiu a ales să plece acasă alături de iubita sa, cel mai probabil în speranța că relația lor își va relua cursul firesc. Se pare că întoarcerea în România nu a fost de bun augur, iar la scurt timp de la revenirea în țară cei doi au pus capă relației. După ce au făcut pace cu trecutul, Claudiu și fosta ispită au decis să încerce o cunoaștere. După încheierea filmărilor din Thailanda, Claudiu și Anamaria au păstrat legătura și ai început să se vadă din ce în ce mai des.

”Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, a spus Claudiu.