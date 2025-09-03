Acasă » Știri » Singurul concurent de la Insula Iubirii care chiar s-a cuplat cu ispita! Cei doi formează un cuplu și astăzi!

Singurul concurent de la Insula Iubirii care chiar s-a cuplat cu ispita! Cei doi formează un cuplu și astăzi!

De: Anca Chihaie 03/09/2025 | 11:08
Singurul concurent de la Insula Iubirii care chiar s-a cuplat cu ispita! Cei doi formează un cuplu și astăzi!

În istoria reality show-ului „Insula Iubirii”, sezonul 8 a adus în prim-plan una dintre cele mai neașteptate evoluții sentimentale. Spre deosebire de majoritatea relațiilor născute sau destrămate în cadrul emisiunii, povestea dintre fostul concurent Claudiu Dragotă și ispita Anamaria Vaida a reușit să depășească barierele jocului și să continue dincolo de camerele de filmat.

Cei doi s-au cunoscut în Thailanda, acolo unde Claudiu a intrat în competiție alături de partenera sa de atunci, Simona Butură. Aventura lor a început ca un simplu test de fidelitate, însă interacțiunile dintre concurent și ispită au ridicat numeroase semne de întrebare atât pentru public, cât și pentru ceilalți participanți. În ciuda apropierii evidente, Claudiu a decis să își respecte relația și să părăsească show-ul împreună cu iubita lui, semn că spera într-o împăcare și într-o continuare firească a poveștii lor.

Claudiu Dragotă și ispita Anamaria Vaida au o relație!

Revenirea în țară a adus însă o altă realitate. Relația dintre Claudiu și Simona nu a rezistat presiunilor și provocărilor apărute după filmări, iar cei doi s-au despărțit la scurt timp. În paralel, legătura dintre Claudiu și Anamaria nu s-a stins, ci a rămas prezentă prin conversații și întâlniri discrete.

Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000...
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum...

Pas cu pas, interacțiunile lor s-au transformat într-o cunoaștere mai profundă, iar apropierea inițială din cadrul show-ului a devenit fundația unei relații reale. Deși începuturile au fost marcate de prudență, cei doi au ales să ofere o șansă sentimentelor pe care le-au descoperit. În prezent, formează un cuplu, chiar dacă relația se desfășoară la distanță: Anamaria locuiește în Cluj-Napoca, iar Claudiu în București.

Evoluția lor sentimentală s-a desfășurat cu pași mărunți, după încheierea relațiilor anterioare și după clarificarea situațiilor lăsate neterminate. Acest aspect a fost esențial pentru ca noul cuplu să pornească pe un drum propriu, fără umbre ale trecutului. Într-un context în care presiunea opiniei publice și amintirea experiențelor televizate pot complica lucrurile, cei doi au ales discreția ca mod de viață.

Astăzi, relația lor reprezintă un exemplu rar de continuitate după „Insula Iubirii”. Fără a căuta constant reflectoarele sau validarea publică, Claudiu și Anamaria preferă să își trăiască povestea în ritmul lor, cu accent pe cunoaștere și stabilitate. În timp ce mulți foști concurenți aleg să își refacă viața sentimentală în afara sferei publice, povestea lor rămâne o dovadă că, uneori, experiențele intense din cadrul show-ului pot avea urmări autentice și de durată.

Anamaria și Claudiu, prezenți la nunta Lalei

Un moment important în care relația lor a fost observată public a avut loc la nunta Lalei, una dintre fostele ispite ale emisiunii. Cei doi au participat împreună la eveniment și s-au remarcat prin apariția elegantă și coordonată. Atât Claudiu, cât și Anamaria au ales ținute în nuanțe de negru, completându-se reciproc și lăsând impresia unui cuplu unit și rafinat. Prezența lor la acest eveniment a confirmat, pentru apropiați și pentru cei din jur, că legătura începută în Thailanda s-a transformat într-o poveste reală de iubire, trăită în afara camerelor de filmat.

Foto: social media

CITEȘTE ȘI: Ispita Lala de la Insula Iubirii, nuntă și botez în aceeași zi! Primele imagini de la dublul eveniment

S-au cuplat după Insula iubirii și nu se mai ascund! Și-a părăsit iubita de dragul ispitei

Tags:
Iți recomandăm
Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă instant
Știri
Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă instant
Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă pupe la…”
Știri
Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă…
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada...
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Gandul.ro
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de...
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un...
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală....
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a enervat-o cel mai tare în show: „Se credeau Dumnezeu pe pământ”
Click.ro
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Scandal după ce Năstase și Dăncila s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncila s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un...
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Digi 24
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir...
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”
Digi24
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Rechizite gratuite pentru toți preșcolarii din acest județ. Le vor găsi direct pe bănci
kanald.ro
Rechizite gratuite pentru toți preșcolarii din acest județ. Le vor găsi direct pe bănci
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
kfetele.ro
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe...
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
go4it.ro
Zvon: Samsung Z TriFold este aproape de lansare, împreună cu Project Moohan XR. Când?
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală...
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram....
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de...
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Romania TV
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane,...
Religia, armă de propagandă. Moscova orchestrează tensiuni electorale la Chișinău
evz.ro
Religia, armă de propagandă. Moscova orchestrează tensiuni electorale la Chișinău
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum,...
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
as.ro
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin....
Jack Osbourne rupe tăcerea în urma comentariilor jignitoare făcute de Roger Waters la adresa tatălui său: „Cât de patetic și de depășit ai devenit”. Fiul lui Ozzy Osbourne a dat de pământ cu fondatorul Pink Floyd
radioimpuls.ro
Jack Osbourne rupe tăcerea în urma comentariilor jignitoare făcute de Roger Waters la adresa tatălui...
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la...
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă ...
Avem scrisoarea secretă a lui Mattia pentru Bianca! Iubita lui Marian Grozavu a început să plângă instant
O fostă concurentă la o emisiune celebră a murit. Bateman era una dintre cele mai îndrăgite participante ...
O fostă concurentă la o emisiune celebră a murit. Bateman era una dintre cele mai îndrăgite participante la reality show
Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii ...
Oana Monea îi dă „fatala” Mariei Avram acum, la 4 luni după filmările Insula Iubirii 2025: „Să mă pupe la…”
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Care este numele real al Ellei Vișan? Teo a făcut-o să spună cum se numește, de fapt
Care este numele real al Ellei Vișan? Teo a făcut-o să spună cum se numește, de fapt
Noua ”hartă” a Rusiei șochează Europa. Imaginea care sugerează extinderea militară către Moldova ...
Noua ”hartă” a Rusiei șochează Europa. Imaginea care sugerează extinderea militară către Moldova și România
Vezi toate știrile
×