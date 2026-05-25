De la transfer de milioane la procese și divorț! Povestea dramatică a fotbalistului scoțian surprins acum în vacanțe de lux

David Goodwillie, fost internațional scoțian și ex-jucător al lui Dundee United, a divorțat de soția sa în timp ce se pregătește pentru un nou proces penal pentru viol. Fosta finalistă Miss Scotland, Kirstie Smith, și fotbalistul în vârstă de 37 de ani au divorțat la nouă ani după ce o instanță civilă a decis că acesta a violat-o pe Denise Clair.

Goodwillie a stârnit furie după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care se relaxa în vacanțe luxoase, în timp ce beneficiază de ajutor juridic pentru a-și finanța apărarea într-un nou proces.

Vacanțe de lux și controverse privind ajutorul juridic

În fotografiile publicate online, fostul atacant apare savurând cocktailuri în Veneția, pozând pe poduri din orașul italian sau petrecând cu prietenii.

Una dintre imagini îl arată în Piazza San Marco, cu doar câteva săptămâni înainte de a primi aprobarea pentru finanțarea apărării sale într-un proces penal privat pentru viol.

Fostul atacant al lui Blackburn Rovers, transferat în trecut pentru 2,8 milioane de lire sterline, nu a plătit nici până acum despăgubirile de 100.000 de lire acordate victimei Denise Clair, deși instanța civilă a decis încă din 2017 că a violat-o.

Lucrează acum pentru o firmă de drumuri

În prezent, Goodwillie pare să lucreze pentru o companie de construcții de drumuri, după ce cariera sa fotbalistică a intrat în declin din cauza scandalurilor.

Într-o fotografie publicată online, fostul fotbalist apare îmbrăcat în salopetă și echipament reflectorizant într-o zonă rurală, imaginea fiind însoțită de mesajul:

„Am avut și locuri mai rele unde să lucrez.”

Pe Instagram, Goodwillie a continuat să posteze imagini din vacanțe pe plajă și city-break-uri, inclusiv o excursie în Italia în aprilie. Într-o altă fotografie, acesta apare purtând un tricou Prada în fața Catedralei din Milano.

„Victima lui nu a primit niciun ban”

Un fost apropiat al lui Goodwillie a criticat stilul de viață afișat de acesta în timp ce procesul continuă. Acesta a declarat:

„Goodwillie pare că trăiește pe picior mare, în ciuda problemelor din căsnicie și a procesului care îl așteaptă. Victima lui nu a primit niciun ban de la el, iar acum poate cere bani publici pentru a se apăra în instanță”

Aceeași persoană a spus că mariajul fotbalistului era deja într-o situație dificilă de mai mult timp:

„Căsnicia lui este distrusă, dar nu pare să îi pese prea mult”

Căderea spectaculoasă a carierei lui Goodwillie

Cariera lui David Goodwillie s-a prăbușit complet după scandalurile care l-au urmărit în ultimii ani.

În 2022, transferul său la Raith Rovers a provocat un val uriaș de revoltă publică. Scriitoarea Val McDermid și-a retras sponsorizarea clubului, căpitanul echipei feminine și-a dat demisia, iar fanii au amenințat cu boicotul.

În cele din urmă, clubul a renunțat la jucător.

Încercările sale de a semna cu Radcliffe FC din Anglia sau cu clubul australian Sorrento FC au eșuat după reacții negative din partea publicului.

Goodwillie a ajuns ulterior la Glasgow United, însă și acolo au existat controverse.

Fostul atacant are două selecții pentru naționala Scoției și a evoluat pentru Blackburn Rovers după transferul din 2011 de la Dundee United.

Contractul său cu Plymouth Argyle a fost reziliat după verdictul civil din 2017.

Acuzațiile și noul proces penal

Cazul datează din ianuarie 2011, când Denise Clair i-a acuzat pe David Goodwillie și pe fostul său coleg de la Dundee United, David Robertson, că au agresat-o sexual într-un apartament din Armadale, West Lothian.

În iulie 2011, procurorii au renunțat la acuzații din lipsă de probe suficiente pentru un proces penal.

Totuși, în 2017, un judecător a decis într-un proces civil că Goodwillie și Robertson au violat-o pe Denise Clair. Victima a primit despăgubiri de 100.000 de lire sterline.

În 2026, Denise Clair a lansat o procedură rară de urmărire penală privată, cunoscută în Scoția drept „Bill for Criminal Letters”.

Goodwillie a cerut ca procesul să ajungă în instanță penală și a declarat într-un podcast că își dorește „o zi în tribunal” pentru a-și „curăța numele”.

Controverse privind ajutorul juridic

La începutul lunii mai, o instanță superioară din Scoția a respins solicitarea echipei juridice a lui Goodwillie de a impune restricții stricte privind relatările din presă și anonimatul în cazul procesului privat.

Lord Pentland, Lord Justice General, a decis că statul scoțian trebuie să îi acorde ajutor juridic pentru a-și finanța apărarea.

Decizia a provocat reacții dure în spațiul public.

Stephen Kerr, purtătorul de cuvânt al conservatorilor scoțieni pe probleme de justiție, a declarat:

„Ajutorul juridic există pentru un motiv și fiecare persoană are dreptul la un proces echitabil.”

Totuși, acesta a criticat faptul că un om care afișează un stil de viață luxos poate beneficia de bani publici. Kerr a mai adăugat:

„Contribuabilii vor fi revoltați la ideea că cineva care pare să se bucure de vacanțe în străinătate și un stil de viață confortabil poate cere totodată ca statul să îi plătească facturile uriașe pentru apărare”

Divorț oficial după ani de probleme

Documentele oficiale arată că David Goodwillie și Kirstie Smith, în vârstă de 34 de ani, au divorțat oficial printr-o decizie a instanței din Alloa.

Fotbalistul fusese văzut fără verighetă încă din vara anului 2024, în timpul unei vacanțe în Tenerife, iar apropiații spuneau încă de atunci că mariajul era în criză.

Surse apropiate susțin că Kirstie plănuia divorțul încă din ianuarie 2024.

„Relația lor era dificilă de ceva timp”, a declarat un apropiat.

Cei doi s-au căsătorit în iunie 2016 la luxoasa Archerfield House din East Lothian, iar Kirstie i-a fost alături lui Goodwillie inclusiv în timpul procesului civil din 2017.

